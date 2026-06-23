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Miami je zase domovem hvězd. Na Shaqa, na LeBrona s Wadem teď navazuje Janis

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  9:07
Janis Adetokunbo a jeho kluci před Utkáním hvězd NBA

Janis Adetokunbo a jeho kluci před Utkáním hvězd NBA | foto: Jae C. HongAP

Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks smečuje.
Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks během zápasu odpočívá.
Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks smečuje, ve tváři má bolestivou grimasu.
Janis Adetokunbo z Milwaukee Bucks útočí v zápase s Indiana Pacers, Ivica Zubac...
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Hvězdný řecký basketbalista Janis Adetokunbo po 13 letech opouští Milwaukee a míří do Miami. Zámořská média v čele s ESPN uvedla, že jedenatřicetiletý dvojnásobný držitel ocenění MVP pro nejužitečnějšího hráče zámořské ligy bude součástí velké výměny mezi oběma kluby. Trejd se týká celkem šesti hráčů, podléhá ještě schválení vedením NBA.

Do Miami zamíří také Bobby Portis, opačným směrem se vydají Tyler Herro, Jaime Jaquez, Kel’el Ware a Kasparas Jakučionis. Bucks mimo jiné získají také tři volby v prvním kole draftů a jednu ve druhém.

Janise Adetokunba si Milwaukee vybralo v tradiční volbě talentů v roce 2013 jako patnáctého hráče v pořadí. Řecký univerzál nigerijského původu dovedl Bucks o osm let později k zisku titulu šampiona NBA. Klub ligu vyhrál po 50 letech a podruhé v historii.

V letech 2019 a 2020 ovládl Adetokunbo anketu o nejužitečnějšího hráče sezony, ocenění MVP získal i za finálovou sérii v roce 2021. Desetinásobný účastník Utkání hvězd NBA nastřádal v dosavadní kariéře i ceny pro nejlepšího obránce (2020) a hráče s největším zlepšením (2017), sedmkrát byl zařazen do prvního All Star týmu ligy.

V uplynulé sezoně mělo Milwaukee poprvé od roku 2016 bilanci pod 50 procent a chybělo v play off. Adetokunba zranění - a rozhodnutí managementu – limitovala na pouhých 36 startů. Celkem v lize odehrál 895 zápasů základní části s průměry 24,1 bodu, 9,9 doskoku a 5 asistencí. V 84 utkáních play off má bilanci dokonce 27 bodů, 12,2 doskoku a 5,3 asistence.

Miami Heat si připomínají titul v NBA v roce 2006, s fandy zdraví Udonis Haslem.

Příchod Janise Adetokunba odpovídá strategii dlouholetého klubového prezidenta Pata Rileyho, který svůj kádr staví okolo velké hvězdy. Takto se mu podařilo získat Shaquilla O’Neala, LeBrona Jamese i Jimmyho Butlera a s nimi výrazně promlouvat do bojů o titul. V posledních letech ale zůstávali Heat za očekáváním a bojovali o pouhý postup do play off.

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