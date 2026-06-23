Miami je zase domovem hvězd. Na Shaqa, na LeBrona s Wadem teď navazuje Janis

Do Miami zamíří také Bobby Portis, opačným směrem se vydají Tyler Herro, Jaime Jaquez, Kel’el Ware a Kasparas Jakučionis. Bucks mimo jiné získají také tři volby v prvním kole draftů a jednu ve druhém.
Janise Adetokunba si Milwaukee vybralo v tradiční volbě talentů v roce 2013 jako patnáctého hráče v pořadí. Řecký univerzál nigerijského původu dovedl Bucks o osm let později k zisku titulu šampiona NBA. Klub ligu vyhrál po 50 letech a podruhé v historii.
V letech 2019 a 2020 ovládl Adetokunbo anketu o nejužitečnějšího hráče sezony, ocenění MVP získal i za finálovou sérii v roce 2021. Desetinásobný účastník Utkání hvězd NBA nastřádal v dosavadní kariéře i ceny pro nejlepšího obránce (2020) a hráče s největším zlepšením (2017), sedmkrát byl zařazen do prvního All Star týmu ligy.
V uplynulé sezoně mělo Milwaukee poprvé od roku 2016 bilanci pod 50 procent a chybělo v play off. Adetokunba zranění - a rozhodnutí managementu – limitovala na pouhých 36 startů. Celkem v lize odehrál 895 zápasů základní části s průměry 24,1 bodu, 9,9 doskoku a 5 asistencí. V 84 utkáních play off má bilanci dokonce 27 bodů, 12,2 doskoku a 5,3 asistence.
Příchod Janise Adetokunba odpovídá strategii dlouholetého klubového prezidenta Pata Rileyho, který svůj kádr staví okolo velké hvězdy. Takto se mu podařilo získat Shaquilla O’Neala, LeBrona Jamese i Jimmyho Butlera a s nimi výrazně promlouvat do bojů o titul. V posledních letech ale zůstávali Heat za očekáváním a bojovali o pouhý postup do play off.