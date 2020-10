Kromě první čtvrtiny jsme hráli s obrovským respektem, mrzelo hradeckého trenéra

„Hráli jsme s respektem a na hráčích se projevila nejistota z věcí kolem, nikdo neví, co bude,“ komentoval průběh utkání s Opavou, která tak před dnes začínající nucenou pauzou prohrála pouze s mistrovským Nymburkem, trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.



Ještě první čtvrtina byla vyrovnaná, Královští sokoli ji prohráli jen o tři body 20:23. Na začátku té druhé výrazně ztratili, hostující favorit si polepšil za čtyři minuty o skóre 11:1 a pak už nebylo co řešit.

Nakonec z toho byla stovková porážka pro hradecké družstvo, první v této sezoně. Ukázalo se, jak kvalitní tým Opava má, my takovou kvalitu nemáme, taková je realita,“ řekl kouč hradeckého družstva, „jen mě mrzí, že jsme v sobě nenašli větší vůli a hráli jsme kromě první čtvrtiny, kdy jsme dokázali vzdorovat, s obrovským respektem.“

Zatímco Hradec jde na pauzu s bilancí dvou výher a čtyř porážek, Opava vyhrála pátý zápas ze šesti. Utkání dominovala od závěru první čtvrtiny a do poslední desetiminutovky už šla s třicetibodovým náskokem. Opět jim fungovala tříbodová střelba, zpoza oblouku skórovali čtrnáctkrát, jen Jurečka šestkrát.

Nejlepší střelec soutěže Jakub Šiřina měl za první poločas na kontě jen pět bodů, ale nakonec se dostal na svůj dosavadní průměr 27 bodů a ovládl zápasové statistiky, a to i s osmi asistencemi.

Připsal si také šest doskoků a devět získaných faulů, které trestal neomylným proměňováním trestných hodů (8/8). „Po první čtvrtině Opava převzala otěže do svých rukou a měla v podstatě kontrolované utkání, my už jsme v sobě nenašli žádnou sílu to nějakým způsobem zvrátit,“ mrzí kouče.

Na Hradec teď stejně jako na ostatní čeká minimálně dvoutýdenní zápasová pauza, problém bude i s tréninkem. „V sobotu jsme ještě mohli, teď budeme mít dva dny volno a pak snad asi jen venku, což bude v současném počasí hodně komplikované,“ uvedl Peterka.