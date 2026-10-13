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Svéráz Hrubý po volební facce: Basket je z drtivé většiny rád, že zůstávám

Petr Bílek
  9:00
Ústí nad Labem, 10. 10. 2026, komunální volby v Ústí nad Labem ovládlo Jedno...

Ústí nad Labem, 10. 10. 2026, komunální volby v Ústí nad Labem ovládlo Jedno Ústí. Tomáš Hrubý (ANO) gratuluje Tomáši Vohryzkovi, Jedno Ústí, kandidát na primátora . | foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Ústí nad Labem, 10. 10. 2026, komunální volby v Ústí nad Labem ovládlo Jedno...
Ústí nad Labem, 10. 10. 2026, komunální volby v Ústí nad Labem ovládlo Jedno...
Ústí nad Labem, 10. 10. 2026, komunální volby v Ústí nad Labem ovládlo Jedno...
Filip Kábrt z Ústí nad Labem zakončuje na koš Olomoucka.
19 fotografií
Českým basketbalem budou dál cloumat ostré názory Tomáše Hrubého. Ústecký funkcionář se ucházel o primátorské křeslo ve městě nad Labem, po neúspěšných komunálních volbách však zůstává ve Slunetě.

„Rozhodně ani tohle není špatně. Sluneta pro mě není ani tak práce jako absolutně srdeční záležitost,“ svěřil se bývalý mistr s Opavou.

Jestli se někdo z českého basketbalového prostředí těšil, že se zbaví Hrubého kritiky a kontroverze, ostrouhal. „Někteří lidé mi volali a psali. A musím říct, že drtivá většina byla ráda, že zůstávám ve Slunetě. To je zajímavé,“ překvapila Hrubého odezva na konec jeho politického dobrodružství.

Generální manažer českého vicemistra z roku 2024 kandidoval v Ústí nad Labem jako nestraník za ANO. Vládnoucí partaj však drtivě podlehla seskupení Jedno Ústí, které získalo nadpoloviční většinu hlasů. Hrubý se nedomnívá, že by teď Sluneta upadla v nemilost kvůli jeho epizodě v politice.

Výsledky voleb: Nevídaný úspěch na severu Čech. Jedno Ústí zválcovalo konkurenci

„Rozhodně si nemyslím, že by šli proti mně. Já si s Tomášem Vohryzkou,“ jmenoval Hrubý lídra Jednoho Ústí, „rozdal férový souboj a odešel jsem jako poražený. Děje se to ve sportu i politice. Pojí nás velice dobrý vztah a pojit bude. Pokud bude primátorem, jako že bude, sport v Ústí naopak pokvete. Nejen Sluneta, i ostatní kluby.“

Pokud by se vedení města ujal Hrubý, pozici v basketbalovém oddíle by opustil. Nyní tedy zůstává a dál se bude při zápasech opírat o sponzorské auto u hřiště.

„Šel jsem do politiky jako apolitik, nevstoupil jsem do strany, byl jsem nestraník. Chtěl jsem město rozhýbat díky svým manažerským zkušenostem. Nevyšlo to a normálně jsem se vrátil do svého standardního procesu,“ ubezpečil, že se dál bude starat o své „dítě“.

Sluneta Ústí nad Labem - Basket Brno, 4. zápas čtvrtfinále play off. Tomáš Hrubý, generální manažer Slunety, pořizuje vítězné foto.

Mrzutou náladu ze sobotního volebního fiaska, ANO dostalo jen 16 procent hlasů, zmírnila Hrubému nedělní ligová výhra Slunety nad Olomouckem 102:66. „Když jsem v neděli večer viděl plnou halu a lidi, jak se radují a tleskají, byl to balzám na moji duši. Uvědomil jsem si, že tohle je moje prostředí, že ho mám rád. Jsem zpátky,“ líbila se mu tisícovka fanoušků v ochozech.

I nově vznikající kotel. „Je první sluneťácký, jsme rádi za takové aktivity fanoušků. Půjdeme jim naproti, kluky podpoříme. Kvůli atmosféře sem lidi chodili. Aby viděli hezký basket a bavili se.“

Brno se poprvé raduje, Plzeň na výhru dál čeká. Sluneta prodloužila vítěznou sérii

Letos se baví, Sluneta si zapsala už pátou výhru v řadě a je druhá za Slavií. „Ale dělali jsme i chyby, které by se nám s těžšími soupeři mohly vymstít,“ varoval Filip Kábrt, autor 18 bodů. Ani Hrubý nelítá v oblacích: „Nepřeceňoval bych to, měli jsme dobrý los a ze šesti zápasů jsme pět hráli doma. Zatím jedeme podle plánu, ale sezona bude dlouhá.“

A dál s Hrubým v čele Slunety.

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Českým basketbalem budou dál cloumat ostré názory Tomáše Hrubého. Ústecký funkcionář se ucházel o primátorské křeslo ve městě nad Labem, po neúspěšných komunálních volbách však zůstává ve Slunetě.

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