„Rozhodně ani tohle není špatně. Sluneta pro mě není ani tak práce jako absolutně srdeční záležitost,“ svěřil se bývalý mistr s Opavou.
Jestli se někdo z českého basketbalového prostředí těšil, že se zbaví Hrubého kritiky a kontroverze, ostrouhal. „Někteří lidé mi volali a psali. A musím říct, že drtivá většina byla ráda, že zůstávám ve Slunetě. To je zajímavé,“ překvapila Hrubého odezva na konec jeho politického dobrodružství.
Generální manažer českého vicemistra z roku 2024 kandidoval v Ústí nad Labem jako nestraník za ANO. Vládnoucí partaj však drtivě podlehla seskupení Jedno Ústí, které získalo nadpoloviční většinu hlasů. Hrubý se nedomnívá, že by teď Sluneta upadla v nemilost kvůli jeho epizodě v politice.
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„Rozhodně si nemyslím, že by šli proti mně. Já si s Tomášem Vohryzkou,“ jmenoval Hrubý lídra Jednoho Ústí, „rozdal férový souboj a odešel jsem jako poražený. Děje se to ve sportu i politice. Pojí nás velice dobrý vztah a pojit bude. Pokud bude primátorem, jako že bude, sport v Ústí naopak pokvete. Nejen Sluneta, i ostatní kluby.“
Pokud by se vedení města ujal Hrubý, pozici v basketbalovém oddíle by opustil. Nyní tedy zůstává a dál se bude při zápasech opírat o sponzorské auto u hřiště.
„Šel jsem do politiky jako apolitik, nevstoupil jsem do strany, byl jsem nestraník. Chtěl jsem město rozhýbat díky svým manažerským zkušenostem. Nevyšlo to a normálně jsem se vrátil do svého standardního procesu,“ ubezpečil, že se dál bude starat o své „dítě“.
Mrzutou náladu ze sobotního volebního fiaska, ANO dostalo jen 16 procent hlasů, zmírnila Hrubému nedělní ligová výhra Slunety nad Olomouckem 102:66. „Když jsem v neděli večer viděl plnou halu a lidi, jak se radují a tleskají, byl to balzám na moji duši. Uvědomil jsem si, že tohle je moje prostředí, že ho mám rád. Jsem zpátky,“ líbila se mu tisícovka fanoušků v ochozech.
I nově vznikající kotel. „Je první sluneťácký, jsme rádi za takové aktivity fanoušků. Půjdeme jim naproti, kluky podpoříme. Kvůli atmosféře sem lidi chodili. Aby viděli hezký basket a bavili se.“
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Letos se baví, Sluneta si zapsala už pátou výhru v řadě a je druhá za Slavií. „Ale dělali jsme i chyby, které by se nám s těžšími soupeři mohly vymstít,“ varoval Filip Kábrt, autor 18 bodů. Ani Hrubý nelítá v oblacích: „Nepřeceňoval bych to, měli jsme dobrý los a ze šesti zápasů jsme pět hráli doma. Zatím jedeme podle plánu, ale sezona bude dlouhá.“
A dál s Hrubým v čele Slunety.