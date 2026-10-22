Hrubý: Na lize 150 lidí? Cokoliv pod 500 je ostuda basketu. McGhee je jako Nichols

„Je osvalený, rychlý, chce bránit, má střelu i nájezd. Je to hráč s obrovským potenciálem, podobný měl v minulosti třeba Ty Nichols,“ přirovnal ústecký generální manažer Tomáš Hrubý vycházející hvězdu k Američanovi, jenž v roce 2024 dotáhl Slunetu k ligovému stříbru.
Povedený start šéf nepřeceňuje. „Měli jsme i dobrý los, teď hrajeme s Pardubicemi, Slavií, Děčínem. Tam se ukáže, jak na tom jsme. Ale hlavní pro nás, že to zatím baví fanoušky,“ těší Hrubého.
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V minulých ročnících jste v průběhu sezony cizince měnili, ale letos to vypadá, že jste všechny trefili.
Sezona se teprve rozjíždí, ještě se toho může stát hodně. Ale jejich potenciál je obrovský a atletičnost až brutální. Náš basket je koukatelný, lítá se nahoru dolů, hrajeme nátlakově. Plynou z toho přečíslení, smečování, to lidi baví.
Přesně tak to chtěl kouč Tomáš Reimer, proto jste radikálně obměnili tým na tuto sezonu?
Tomáš si u mě velice tvrdě vybojoval, že přivede typově hráče pro svůj atletický styl hry. A musím říct, že se mu to podařilo. Dokazuje, že má skauting najetý, učí se to velmi rychle. Je u nás třetí sezonu a myslím, že diváci jsou spokojení.
Jaborri McGhee je nejlepším střelcem ligy, vybojuje si v Ústí ještě lepší angažmá?
Pokud se udrží v tomto módu, tak má před sebou velkou budoucnost. Podle mě půjde výš, podobně jako Ty Nichols, který teď hraje Ligu mistrů v Řecku. I Jaborri může svůj potenciál přetavit ve velkou kariéru.
Pamatujete takovou vítěznou šňůru, jakou zažíváte letos na startu NBL?
Asi tři roky nazpět jsme měli v průběhu sezony snad 12 výher v řadě, jsem rád, že letos jsme se takhle rychle chytili. Zvládli jsme těžké zápasy s Brnem, Opavou i Hradcem. Ale víc nám ukážou až bitvy s největšími favority.
Liga je zatím velmi vyrovnaná, zakopl už i favorit Slavia. Mohou se letos ucházet o titul i další týmy, třeba Ústí?
Je dobře pro fanoušky, že to má napětí. Jsme rádi, že to tak je, že Ostrava vyhrála se Slavií, gratulace. Nebo Děčín v Pardubicích. Ukazuje se, že s favority se dá hrát. Náš cíl je, aby chodila plná hala, druhý je postup do skupiny A1, pak se uvidí. Všichni víme, že to je hlavně o play off.
Nejhlasitější fanoušci v Ústí utvořili společný kotel, jak se vám zamlouvá tato novinka?
Je to skvělé, jsme za to rádi a podpoříme je, jak to jen půjde. Určitě je tu teď ještě lepší atmosféra, jedna z nejlepších v Česku.
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Ale jsou ligové zápasy, kde je prázdno. Třeba nedávno na lídra Slavii dorazilo 187 diváků v zápase s Hradcem Králové. Nebo na derby Olomoucko – Ostrava přišlo pouze 150 lidí. V čem je podle vás problém?
Cokoliv pod 500 lidí je obrovská ostuda. Nejen toho klubu, ale celé české ligy a basketu. Nás se to naštěstí netýká, ale návštěvy v některých halách nejsou takové, jaké bychom chtěli. A musíme s tím něco dělat. Myslím, že český basket má obrovský potenciál, který je pořád využitý jen z mála procent. Ten názor mám dlouhodobě neměnný, basket bychom měli posouvat dopředu, zaslouží si větší popularitu.
Je to o marketingu?
Celkově bychom měli ten produkt nejvyšší soutěže prodávat, o což se snažíme. Ale myslím, že si to zaslouží větší příběhy, víc bulváru, nahlédnut do chodu klubů, do životů těch kluků. Marketing jde malými kroky dopředu, ale potřebovali bychom to zrychlit. Aby se basket dostal, kam patří. V Evropě zažívá obrovský rozkvět. Koukám na Euroligu, nevynechám jediný zápas a všude je to basketbalový boom. I českou ligu potřebujeme dostat tam, kam si zaslouží.