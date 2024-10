Lépe než loni. Basketbalový Hradec roli favorita první ligy zatím zvládá

Před rokem hned první zápas sezony prohráli a pak chvíli trvalo, než se tým po letním sestupu a změnách dal dohromady. Letos, po dalším zklamání z toho, že se jim návrat mezi elitu nepodařil, to vypadá na trochu jiný scénář. Basketbalisté Hradce Králové, kteří se v roli jednoho z favoritů soutěže druhou sezonu pokoušejí o návrat do NBL, totiž úvodem soutěže procházejí bez zaváhání. A to přesto, že jim los do cesty postavil kvalitní soupeře.