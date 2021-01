Hradecké basketbalistky cennou bilanci drží, prohrály jen s USK

Nikdo jiný Hradec zatím neporazil. To se nestalo ani v poslední velké zkoušce na cestě za nejlepší bilancí v historii klubu: Lvice v ní na domácí palubovce v souboji druhých s třetími porazily KP Brno. Konečné skóre 79:78 sice bylo těsné, ale hráčky si nemusí vyčítat, že by jim úspěch přineslo štěstí.



„Byly jsme celý zápas vpředu, vyhrál lepší tým,“ konstatovala trenérka hradeckého družstva Romana Ptáčková. „Až na ten závěr, kterým jsme to udělaly zajímavější, jsme měly navrch,“ doplnila ji kapitánka Andrea Klaudová. „Vážíme si toho, s takovou bilancí jsme ještě nikdy základní část neodehráli,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Původně měla po základní části následovat nadstavbová. Kluby si ale na konci minulého roku odhlasovaly, že vzhledem k termínům se bude hrát rovnou play off. „Některé kluby by nyní nadstavbu braly, ale myslím si, že už to zpětně neprojde,“ poznamenal Volejník.