Druhá prohra s mistrem, hradeckou pohodu však vzít nemohla

V hale, jenž se zcela zaplnila, vládla předvánoční atmosféra, kterou navodila charitativní akce domácího klubu.

A na palubovce za touto příjemnou náladou nezaostaly ani basketbalistky. Příjemné je i to, že to platilo nejen o hostujícím družstvu, jasném favoritovi, ale i o domácích hráčkách. V tabulce se to sice ve prospěch domácích hradeckých Lvic nijak neodrazí, ale povzbudit je to rozhodně může.

V ligovém duelu s mistrovským USK Praha totiž sice prohráli o 27 bodů, řadu pozitivních věcí však ukázaly. „Sehráli jsme velmi dobrý zápas, navíc atraktivní pro diváky, utkání se muselo líbit,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Takže: především hradecké družstvo se může chlubit tím, že ve druhé půli jeden z nejlepších evropských týmů současnosti trápilo a prohrálo s ním jediný bod. Hodnotu tohoto údaje nesnižuje ani fakt, že to přišlo za stavu, který dával soupeřkám klid, protože po první půli vedly o 26 bodů.

„Jen škoda druhé čtvrtiny, kdy USK zlepšily obranu a nutily nás k chybám, za první poločas jsme měli sedmnáct ztrát,“ mrzelo jen na výkonu družstva Volejníka.

Na druhé straně se hradeckým hráčkám podařilo to, co v české lize málokomu. Pravidelným šampionkám posledních let totiž nastřílely jedenáct trojkových košů, osm po přestávce. „Střelecky se nám dařilo, pochválil svůj tým hradecký manažer. K tomu je třeba ještě dodat, že se to domácím basketbalistkám povedlo s téměř padesátiprocentní úspěšností a jen o jednu přesnou střelu tak zaostaly za rekordem sezony brněnských Žabin.

Lvice si v souboji s USK Praha připsaly do tabulky druhou porážku za sebou a se třemi na kontě jsou nyní třetí za bezkonkurenčními Pražankami a druhou KP Brno, kde prohrály před týdnem. Jenomže právě tehdejší prohra je pro ně v soutěži vlastně první, zbývající dvě jsou v zápasech s USK. „Můžeme zatím být spokojeni,“ komentoval podzimní výsledky Volejník. Lvice podzim zakončí o víkendu v Ostravě.