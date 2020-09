Změna pod hradeckým košem: Kulichovou má nahradit Březinová

„Jsme domluveni, na konci minulého týdne s námi odehrála obě přípravná utkání s Trutnovem,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník. Lvice byly v obou utkáních jasné lepší, své ligové rivalky z Trutnova porazily na jejich hřišti 87:55 a na domácím dokonce 99:52.

Rychnovská rodačka Březinová se do Hradce Králové vrací po dvou letech, v prvním roce po odchodu z Hradce hrála za mistrovský USK Praha, v minulé sezoně působila v Polsku a v Maďarsku, ale na konec sezony se vrátila do Čech. Avšak za KP Brno si kvůli zranění a poté po předčasném ukončení celé sezony nezahrála. Třicetiletá, 191 centimetrů vysoká pivotka za sebou má několik angažmá v zahraničí ještě před sezonou 2017 - 2018, kdy se do Hradce, kde působila od šestnácti let tři sezony, vrátila poprvé..

V Hradci nyní nahradí Petru Kulichovou, která se jen pár dnů před startem nové sezony, krátce po svých 36. narozeninách, rozhodla kariéru ukončit.

„Hlavou se mi konec kariéry honil už delší dobu. Bohužel jsme kvůli koronaviru museli (minulou) sezonu ukončit dříve a já měla čas to všechno rozmyslet,“ uvedla mistryně Evropy a stříbrná medailistka ze světového šampionátu.

Kulichová v minulosti působila i v nejlepších českých klubech - s Brnem vyhrála v roce 2006 Evropskou ligu a později nastupovala za USK Praha. S basketbalem začínala v rodných Pardubicích ve Studánce, ligu hrála také za Trutnov. V Turecku oblékala dres Besiktase, Galatasaraye Istanbul a Ankary.

„Vzpomínám v dobrém na všechna angažmá. Všechny týmy a země, kterými jsem si prošla, mi daly hodně. S Brnem jsem vyhrála Euroligu, v Turecku jsem poznala, jaké to je žít v zahraničí, poznat novou kulturu, jazyk, přátele. A jsem moc ráda, že jsem kariéru mohla zakončit v hradeckých Lvicích,“ prohlásila hráčka, která se podílela na evropském titulu v roce 2005 a na druhém místě na domácím mistrovství světa o pět let později.¨

„Nejraději vzpomínám na MS 2010, které se odehrálo v České republice, na to se nedá zapomenout. Celá Česká republika prožívala náš úspěch s námi a to je nezapomenutelné,“ připomíná si krásné chvíle pod koši. Kulichové se tedy už nebude týkat vstup hradeckého družstva do nového ročníku, v němž budou Lvice obhajovat stříbrné medaile, ke kterým jim končící hráčka výrazně pomohla.

Lvice měly sezonu zahájit sobotním zápasem se Žabinami Brno, ale kvůli pozitivnímu testu na covid-19 v družstvu soupeřek byl zápas odložen.

První duel nové sezony by tak měly odehrát ve středu v Chomutově, první domácí zápas mají zatím na programu hned v pátek 2. října s Ostravou.