Hradecké Lvice slaví: Postupová akce? Čistá improvizace

Šest vteřin před závěrem zápasu v Brně proti tamnímu KP totiž domácí družstvo vyrovnalo na 67:67.

Třetí utkání čtvrtfinálové série, do které šel Hradec za stavu 2:0, tak směřovalo k prodloužení.

Naštěstí pro hostující lvice ale ještě přišla jejich závěrečná akce, na jejímž konci byla přesná střela rozehrávačky Kateřiny Zeithammerové, a tým z východních Čech mohl začít slavit.

Podesáté za sebou se v ligovém play off dostal do semifinále a bude tak znovu hrát o další ligovou medaili. „Akce byla vymyšlená trochu jinak, ale nepovedlo se nám míč vyhodit tak, jak jsme chtěly. Proto to pak už s tím zakončením byla čistá improvizace,“ popsala úspěšná střelkyně rozhodující akci zápasu i celé série.

Díky třem úspěchům v ní se hradecké družstvo může připravovat na semifinále. Jméno soupeřky sice ještě není stoprocentně jisté, protože série mezi mistrovským USK a Slovankou začala až včera. Už první, jasná výhra favoritek ale dává tušit, jak skončí. Pokud hráčky USK svoji roli zvládnou, stanou se v semifinále soupeřkami právě Hradce. Druhou dvojici pak vytvoří brněnské Žabiny a Chomutov.

Série mezi Hradcem a KP Brno přinesla překvapivé rozuzlení vzhledem k tomu, jak se obě družstva prezentovala v základní části. V ní totiž bylo KP Brno mnohem úspěšnější, skončilo třetí, zatímco lvice, které s ním obě utkání prohrály, až šesté.

„Obě družstva procházela marodkou a neměla pozice úplně vyrovnané,“ komentovala zranění a absence některých klíčových soupeřek trenérka Hradce Romana Ptáčková. Její tým se s něčím podobným potýkal v základní části, na vyvrcholení sezony se situace přece jen zlepšila.

„Máme dobrou mládežnickou základnu, máme z čeho brát. Čtvrtfinále celkově rozhodlo, že jsme v něm hrály s o něco větší rotací, hlavně pod košem, kde se střídalo pět našich hráček,“ uvedla trenérka. „Brnu vypadlo pár hráček ze sestavy, proto jsme věděly, že musíme hrát rychle, soupeře potřebujeme uběhat,“ doplnila trenérku Zeithammerová, „poslední zápas už byla na obou družstvech vidět trochu únava, nebylo to z obou stran tak agresivní, ale nakonec se nám to podařilo urvat.“