Basketbalová odměna: téměř každá hradecká hráčka má medaili

„Pro nás to je obrovský úspěch a připomenutí toho, co se nám povedlo i v minulé dekádě. Patří za to dík všem, kteří se na tomto úspěchu podíleli,“ uvedl manažer hradeckého ženského basketbalového klubu Miroslav Volejník.

Letošní republikové šampionáty totiž přinesly hradeckému dívčímu basketbalu medailové žně, které potvrdily letitou skvělou práci s mládeží v tomto klubu. Ve čtyřech kategoriích napříč věkovými kategoriemi čtyři družstva získala republikový triumf, jedno bylo druhé, jedno třetí a pouze jediné si na závěr sezony na krk medaile nepověsilo. Skončilo čtvrté.

„Když to vezmeme v procentech, takových pětadevadesát hráček, které do republikových finálových turnajů zasáhly, si medaili odneslo. Letos si to opravdu sedlo a jsme za to rádi,“ uvedl manažer klubu Volejník.

Lvice si tím připomněly podobně úspěšná léta zhruba před osmi devíti lety. Letos tím, že ovládly dvě nejstarší mládežnické kategorie, tedy juniorky do 19 a kadetky do 17 let. K nim se přidala družstva čtrnáctiletých a jedenáctiletých hráček, třináctky skončily druhé, patnáctky třetí. Se čtvrtým místem se z republikového finále vrátil tým do 12 let.

„Některé hráčky z tohoto družstva ale pomohly k titulu jedenáctiletých, protože do této kategorie věkově ještě patřily,“ připomněl Volejník.

Podobně zlatá mládežnická léta prožil hradecký basketbal v první polovině minulého desetiletí. Poté medailové pozice opustil často jen těsně, poslední sezony ovlivnil koronavirus, ale nyní jsou medailové časy zpět.

„V nejstarších kategoriích těžíme z toho, že jejich hráčky patřily v Česku k nejlepším už v žákovském věku. A podobně úspěšné hráčky jdou za nimi,“ připomíná hradecký manažer.

Úspěchy v mládežnických kategoriích se příznivě odrážejí i na vystoupeních prvního družstva lvic nejen v domácí ligové soutěži, ale také v pohárových kláních. Jen pro připomenutí: od roku 2013 získal hradecký tým osm ligových medailí, rovnoměrně čtyři stříbrné a čtyři bronzové, tu poslední získal letos, když v boji o třetí místo za sebou nechal brněnské KP.

Kostru družstva vždy tvoří hráčky, které prošly hradeckou mládežnickou základnou, a současné úspěchy mládí dávají tušit, že by tomu tak mohlo být i v následujících letech. Vždyť například Velichová, jež pomohla ke zlatu juniorkám do devatenácti let, za první tým už úspěšně nastupuje.

„V každém družstvu jsme měly jednu dvě tahounky, které mají předpoklady k tomu, aby se prosadily i v seniorském družstvu,“ poznamenal Volejník, „vidět to je i v tom, že jsme měli řadu zástupkyň v all stars týmech jednotlivých turnajů a že některé z nich získaly i ocenění pro nejlepší hráčku turnaje.“

Nyní tak bude podle manažera záležet na tom, jak se svým talentem a současnou výkonností hráčky naloží a zda to bude stačit na to, aby se dokázaly prosadit i mezi seniorkami. „Není to pochopitelně nic jednoduchého. Vstupuje do toho řada faktorů včetně toho, že některé hráčky odejdou studovat mimo Hradec a nebudou to mít lehké,“ uvedl manažer, „základ ale máme dobrý.“