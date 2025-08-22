Jak rivalky skládají kádry: I Hradec hledal v cizině, více příchodů zatím hlásí Trutnov

V obou klubech jde o mix snahy udržet stávající domácí hráčky a případně se porozhlédnout po příchodech nových. Obzvláště v případě zahraničních posil ovšem není jednoduché se trefit.
„Ale museli jsme to zkusit,“ přiznala hradecká trenérka Romana Ptáčková, která řešila konec kariéry dlouholeté opory Martiny Šubrtové. Východočeský klub se navíc dlouhodobě snaží stavět svůj tým na domácích hráčkách a do zahraničí se díval spíše výjimečně.
Zato u Kary Trutnov je v posledních letech zahraničí daleko častější variantou a ani letošní léto se tomu zatím nevymyká.
Jak na tom jsou rivalové z Královéhradeckého kraje měsíc před vstupem do nového ročníku Ženské basketbalové ligy?
Hradec: Pod koš se podívali do ciziny
Loni v létě prošlo družstvo, jež v minulé dekádě pravidelně hrálo o ligové medaile, velkou obměnou. Skoro se dá říct, že vlastně generační, protože z kádru zmizelo hned několik dlouholetých opor.
Po roční pauze, v níž se věnovala pouze reprezentaci, se k budování nového týmu vrátila trenérka Romana Ptáčková. Hradec sice podle očekávání boje o další medaili musel oželet, ale do play off postoupil a zahrál si čtvrtfinále.
V nastoupeném trendu chce pokračovat i dál. O končící opoře Šubrtové už byla řeč, kromě ní se s klubem rozloučila rozehrávačka Eliška Žílová, která zamířila do brněnských Žabin. Vedení dál hledá hlavně mezi nadějnými hráčkami.
„Náš tým bude znovu hodně mladý,“ uvedla trenérka: „Z juniorek počítáme určitě s Emou Kameníkovou, Nikolou Kubínovou, které už v loňském roce odehrály pár utkání, obě však svoji výkonnost budou muset potvrzovat ve své věkové kategorii.“
Z nově příchozích zaujala Julie Pilařová, která do Hradce zamířila z juniorky HB Praha. „Budeme mít na rozehře velmi mladé hráčky Brožovou (19 let) a Pilařovou (18), a proto bude důležité, aby holky byly psychicky silné a měly velkou podporu týmu,“ poznamenala k jejímu příchodu Ptáčková.
Jméno podkošové hráčky, jež by měla nahradit Martinu Šubrtovou, zatím klub neodtajnil. Avšak dost pravděpodobně půjde o akvizici z ciziny.
„Na dobré cestě je i pokračování Naty Martiškové, což je další dobrá zpráva. Tým se po loňské sezoně příliš měnit nebude, za což jsem ráda,“ konstatovala trenérka.
Hradecké lvice do nového ligového ročníku vstoupí zápasem s mistrovským USK Praha. Příprava na ligu sice běží, ale složení družstva dlouho ovlivňovaly reprezentační povinnosti hráček. „Na začátku srpna se do ní zapojily jen dvě hráčky, které ale trénovaly společně s družstvem dorostenek,“ popsala Ptáčková.
Trutnov: Dvě cizinky a talent z Chomutova
Po letech ligového tápání, během nichž si trutnovské družstvo bojovalo o příslušnost k domácí elitě, znamenaly poslední dva ročníky posun vpřed.
Výsledkem byla čtvrtfinálová účast. V obou případech z osmé příčky, tudíž obtížné souboje s mistrovským USK Praha.
I tak to byly kroky nahoru, v nichž chce klub pokračovat. Netají ani snahu vrátit se do Evropy, kde před lety úspěšně působil. Kara se stejně jako hradecký Sokol hlásí do Středoevropské ligy (CEWL).
A i pro účast v ní skládá družstvo. Vedení klubu v něm udrželo Anetu Finkovou a Kristýnu Herinkovou. Trochu jiným případem je setrvání Natálie Vlčkové. Trutnovská rodačka totiž v minulé sezoně ve svém rodišti hostovala z Hradce Králové, nyní se definitivně stala hráčkou Kary.
K těmto jménům vedení klubu připsalo zatím tři nová. Prvním je americká křídelnice Matehya Bryantová, jež do Krkonoš zamířila z Portugalska. Tam byla v minulé sezoně oporou klubu Galitos Aveiro. „Je to velmi dynamická a atleticky dobře vybavená hráčka, efektivní ve hře jedna na jednu, navíc s velmi dobrým odhadem na obranný i útočný doskok,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Petr Kapitulčin.
Druhou zahraniční akvizicí je lotyšská rozehrávačka Elizabete Bulaneová. Dvaadvacetiletá hráčka do Trutnova přichází z Klaipedy, kde si v loňském roce zapisovala dvouciferný průměr bodů na zápas v litevské i v Baltické lize.
„Jde o hráčku s obrovským nasazením, která na hřišti nikdy nevypustí jediný moment. Fyzická připravenost a rychlost jí umožňují prosadit se v obraně i v rychlém protiútoku, k tomu je i velice slušná střelkyně z dlouhé vzdálenosti,“ řekl k jejím přednostem Vojtěch Čech, nový asistent hlavního kouče Tomáše Veselého.
Třetí novou hráčkou Trutnova je devatenáctiletá Natálie Svobodová, která přichází z Chomutova, kde za tamní Levhartice hrála posledních pět let. Nejprve byla jednou z hlavních opor v dorostenecké extralize a poslední dvě sezony sbírala minuty i v nejvyšší soutěži žen.
„Jde o mladou, technicky vyspělou hráčku, která dokáže plynule propojit driblink, přihrávku i zakončení. Na hřišti působí klidně a sebevědomě, navíc se jedná o hráčku, která zvládá hrát na více pozicích,“ hodnotil posilu asistent Čech.