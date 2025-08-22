Jak rivalky skládají kádry: I Hradec hledal v cizině, více příchodů zatím hlásí Trutnov

Radomír Machek
  17:51
Měsíc zbývá basketbalovým klubům z Hradce Králové a Trutnova do startu nového ročníku Ženské basketbalové ligy. S čím do něj tradiční rivalky na konci září vyrukují?
Česká reprezentantka Julie Pilařová střílí na koš Japonska v zápase MS do 19...

Česká reprezentantka Julie Pilařová střílí na koš Japonska v zápase MS do 19 let v Brně. (12. července 2025) | foto: Václav Mudra/CZ BASKETBALL

Julie Pilařová v dresu LOH 2028 Chomutov
Česká rozehrávačka Julie Pilařová útočí na MS do 19 let na brazilský koš, brání...
Česká juniorka Julie Pilařová slaví trojku.
Hradecká basketbalistka Anna Brožová si hledá prostor ke střele.
26 fotografií

V obou klubech jde o mix snahy udržet stávající domácí hráčky a případně se porozhlédnout po příchodech nových. Obzvláště v případě zahraničních posil ovšem není jednoduché se trefit.

„Ale museli jsme to zkusit,“ přiznala hradecká trenérka Romana Ptáčková, která řešila konec kariéry dlouholeté opory Martiny Šubrtové. Východočeský klub se navíc dlouhodobě snaží stavět svůj tým na domácích hráčkách a do zahraničí se díval spíše výjimečně.

Zato u Kary Trutnov je v posledních letech zahraničí daleko častější variantou a ani letošní léto se tomu zatím nevymyká.

Jak na tom jsou rivalové z Královéhradeckého kraje měsíc před vstupem do nového ročníku Ženské basketbalové ligy?

Hradec: Pod koš se podívali do ciziny

Loni v létě prošlo družstvo, jež v minulé dekádě pravidelně hrálo o ligové medaile, velkou obměnou. Skoro se dá říct, že vlastně generační, protože z kádru zmizelo hned několik dlouholetých opor.

Po roční pauze, v níž se věnovala pouze reprezentaci, se k budování nového týmu vrátila trenérka Romana Ptáčková. Hradec sice podle očekávání boje o další medaili musel oželet, ale do play off postoupil a zahrál si čtvrtfinále.

Trenéřina ji pohltila ve 12 letech. Ptáčková chce uspět v Brně: Čas zkoušek pominul

V nastoupeném trendu chce pokračovat i dál. O končící opoře Šubrtové už byla řeč, kromě ní se s klubem rozloučila rozehrávačka Eliška Žílová, která zamířila do brněnských Žabin. Vedení dál hledá hlavně mezi nadějnými hráčkami.

„Náš tým bude znovu hodně mladý,“ uvedla trenérka: „Z juniorek počítáme určitě s Emou Kameníkovou, Nikolou Kubínovou, které už v loňském roce odehrály pár utkání, obě však svoji výkonnost budou muset potvrzovat ve své věkové kategorii.“

Z nově příchozích zaujala Julie Pilařová, která do Hradce zamířila z juniorky HB Praha. „Budeme mít na rozehře velmi mladé hráčky Brožovou (19 let) a Pilařovou (18), a proto bude důležité, aby holky byly psychicky silné a měly velkou podporu týmu,“ poznamenala k jejímu příchodu Ptáčková.

Česká juniorka Julie Pilařová slaví trojku.

Ema Kameníková se rozcvičuje.

Jméno podkošové hráčky, jež by měla nahradit Martinu Šubrtovou, zatím klub neodtajnil. Avšak dost pravděpodobně půjde o akvizici z ciziny.

„Na dobré cestě je i pokračování Naty Martiškové, což je další dobrá zpráva. Tým se po loňské sezoně příliš měnit nebude, za což jsem ráda,“ konstatovala trenérka.

Hradecké lvice do nového ligového ročníku vstoupí zápasem s mistrovským USK Praha. Příprava na ligu sice běží, ale složení družstva dlouho ovlivňovaly reprezentační povinnosti hráček. „Na začátku srpna se do ní zapojily jen dvě hráčky, které ale trénovaly společně s družstvem dorostenek,“ popsala Ptáčková.

Trutnov: Dvě cizinky a talent z Chomutova

Po letech ligového tápání, během nichž si trutnovské družstvo bojovalo o příslušnost k domácí elitě, znamenaly poslední dva ročníky posun vpřed.

Výsledkem byla čtvrtfinálová účast. V obou případech z osmé příčky, tudíž obtížné souboje s mistrovským USK Praha.

I tak to byly kroky nahoru, v nichž chce klub pokračovat. Netají ani snahu vrátit se do Evropy, kde před lety úspěšně působil. Kara se stejně jako hradecký Sokol hlásí do Středoevropské ligy (CEWL).

České hráčky v poháru = bonus od svazu. Dobrý systém, chválí chomutovský Drobný

A i pro účast v ní skládá družstvo. Vedení klubu v něm udrželo Anetu Finkovou a Kristýnu Herinkovou. Trochu jiným případem je setrvání Natálie Vlčkové. Trutnovská rodačka totiž v minulé sezoně ve svém rodišti hostovala z Hradce Králové, nyní se definitivně stala hráčkou Kary.

K těmto jménům vedení klubu připsalo zatím tři nová. Prvním je americká křídelnice Matehya Bryantová, jež do Krkonoš zamířila z Portugalska. Tam byla v minulé sezoně oporou klubu Galitos Aveiro. „Je to velmi dynamická a atleticky dobře vybavená hráčka, efektivní ve hře jedna na jednu, navíc s velmi dobrým odhadem na obranný i útočný doskok,“ uvedl pro klubový web sportovní manažer Petr Kapitulčin.

Druhou zahraniční akvizicí je lotyšská rozehrávačka Elizabete Bulaneová. Dvaadvacetiletá hráčka do Trutnova přichází z Klaipedy, kde si v loňském roce zapisovala dvouciferný průměr bodů na zápas v litevské i v Baltické lize.

Lotyšská rozehrávačka Elizabete Bulaneová.

Natálie Svobodová (vpravo) z LOH 2028 Chomutov.

„Jde o hráčku s obrovským nasazením, která na hřišti nikdy nevypustí jediný moment. Fyzická připravenost a rychlost jí umožňují prosadit se v obraně i v rychlém protiútoku, k tomu je i velice slušná střelkyně z dlouhé vzdálenosti,“ řekl k jejím přednostem Vojtěch Čech, nový asistent hlavního kouče Tomáše Veselého.

Třetí novou hráčkou Trutnova je devatenáctiletá Natálie Svobodová, která přichází z Chomutova, kde za tamní Levhartice hrála posledních pět let. Nejprve byla jednou z hlavních opor v dorostenecké extralize a poslední dvě sezony sbírala minuty i v nejvyšší soutěži žen.

„Jde o mladou, technicky vyspělou hráčku, která dokáže plynule propojit driblink, přihrávku i zakončení. Na hřišti působí klidně a sebevědomě, navíc se jedná o hráčku, která zvládá hrát na více pozicích,“ hodnotil posilu asistent Čech.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil rozchod se ženou po 26 letech

Bývalý fotbalový brankář Petr Čech oznámil, že se rozchází se svou ženou Martinou Čechovou, s kterou tvořili pár šestadvacet let. Manželství uzavřeli v roce 2003, mají spolu dceru Adélu a syna...

Sekuriťák při Barum rally brutálně napadl fanouška, který se světlicí vběhl k trati

Při páteční městské rychlostní zkoušce Barum Czech Rally došlo ve Zlíně ke konfliktu mezi pořadateli a fanoušky, kteří podle policie používali pyrotechniku v zakázané zóně. Jeden z příznivců při...

Fistball, závody dronů, záchrana tonoucího i kanoepolo. Znáte sporty Světových her?

Olympijské hry neolympijských sportů. I tak se někdy říká Světovým hrám, které slouží jako přehlídka více i méně známých disciplín. Letošní ročník pořádalo čínské Čcheng-tu a nabídka klání byla...

Ararat - Sparta 1:2, postup s kosovským podpisem, v nastavení rozhodl Krasniqi

Od našeho zpravodaje v Arménii Sparťanští fotbalisté mají úspěšně za sebou i třetí předkolo Konferenční ligy. Ararat-Arménii porazili i podruhé, ve čtvrtek večer v Jerevanu těsně 2:1, když v nastavení rozhodl po kličce brankáři...

Barum Czech Rally 2025: výsledky, pořadí, program, startovní listina

Dalším dílem mistrovství ČR v rallye je Barum Czech Rally Zlín – letos se koná už její 54. ročník a vedle tuzemského seriálu dlouhodobě patří i do evropského šampionátu (ERC). V našem článku najdete...

Zdravotní potíže vrcholových sportovců? Finové řeší Rantanenovu „modrou knížku“

Zpráva o hrozící vysoké pokutě pro Mikka Rantanena se ze Skandinávie rychle rozšířila až do zámoří, když se finský útočník zavčasu nedostavil na brannou službu. Velkou odezvu ale vyvolal i jiný bod...

22. srpna 2025

Jak rivalky skládají kádry: I Hradec hledal v cizině, více příchodů zatím hlásí Trutnov

Měsíc zbývá basketbalovým klubům z Hradce Králové a Trutnova do startu nového ročníku Ženské basketbalové ligy. S čím do něj tradiční rivalky na konci září vyrukují?

22. srpna 2025  17:51

V Ostravě šanci nedostal, ve Zlíně ano. Fukala poprvé kope i standardky

Už po druhém kole měl ve Zlíně odehraných více prvoligových minut (180) než za celou předchozí sezonu v Baníku Ostrava (109). Michal Fukala si letní přestup do týmu nováčka fotbalové Chance Ligy...

22. srpna 2025  17:16

Dva Češi, favorit Vingegaard, uhlídá UAE někdejší spory? Startuje Vuelta

Ještě před několika týdny se zdálo, že půjde o odvetu Tour de France. V předběžné startovní listině španělské Vuelty figurovali Slovinec Tadej Pogačar i Dán Jonas Vingegaard. Jenže první jmenovaný...

22. srpna 2025  17:01

Fuksa na pětistovce vybojoval stříbro, Dostál na MS zvládl hvězdné semifinále

Kanoista Martin Fuksa získal na mistrovství světa v Miláně stříbro v závodě na 500 metrů. Úřadujícího evropského šampiona porazil ve finále Rus Zachar Petrov. Olympijský vítěz z dvojnásobné trati...

22. srpna 2025  12:04,  aktualizováno  16:49

Na EuroBasket bez opory. V nominaci není zraněný Satoranský, nechybí nováčci

Čeští basketbalisté pojedou na EuroBasket v Rize bez rozehrávače Tomáše Satoranského z Barcelony. Lídr týmu chybí v konečné nominaci kouče Diega Ocampa kvůli zranění zad. Z širšího kádru se do...

22. srpna 2025  15:43,  aktualizováno  16:46

Utkání Bohemians - Mladá Boleslav se odkládá, Pražany skolila viróza

Nedělní duel první fotbalové ligy mezi Bohemians 1905 a Mladou Boleslaví vypadl z programu 6. kola kvůli hromadnému virovému onemocnění v kádru pražského celku. Ligová fotbalová asociace (LFA) zápas...

22. srpna 2025  16:19,  aktualizováno  16:22

Kubíček: Proboha, proč jsme neprodali Kerbra do Realu Madrid? Dodnes se stydím

Ve Švédsku to téměř před čtyřiceti lety začalo a ve stejné zemi to ve čtvrtek pokračovalo. Fotbalová Olomouc v pohárech! Kdo jiný by měl zavzpomínat na časy, ve kterých Sigma pod vizionářským...

22. srpna 2025  16:05

Další skvělý trénink. Salač v Maďarsku v Moto2 zajel druhý nejlepší čas

Filip Salač obsadil druhé místo v tréninku třídy Moto2 před Velkou cenou Maďarska silničních motocyklů v Balaton Parku. Na nejrychlejšího Dioga Moreiru z Brazílie ztratil český jezdec 172 tisícin...

22. srpna 2025  15:23

Kam míří Krejčí. Wolves, klub s čínským majitelem a silným portugalským vlivem

Potřebujete snad větší důkaz, jak moc je fotbalová Anglie ve srovnání se zbytkem Evropy odskočená? Tým, který všichni experti pasují do boje o záchranu, si z průměrného klubu španělské ligy vyzobne...

22. srpna 2025

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Fotbalové přestupy ONLINE: Duklu posílil záložník Kadák, Dias prodloužil v City

Sledujeme online

Sezony ve fotbalových ligách už jsou v plném proudu a letní přestupové období, které tradičně trvá od července do září, se pomalu chýlí ke konci. S kým půjdou celky do nové sezony? Kdo posílí na...

22. srpna 2025  14:50

Vzchopí se Češi na US Open? Muchová vyzve legendu, poslední turnaj Kvitové

Ani jeden ze tří letošních grandslamů nedopadl pro české tenisty příliš úspěšně, nejlepším výsledkem byla osmifinále Jiřího Lehečky na Australian Open a Lindy Noskové ve Wimbledonu. Změní to US Open,...

22. srpna 2025  14:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.