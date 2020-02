Hradecké basketbalistky chtějí udržet místo nahoře, Trutnov play off

Zvětšit fotografii Momentka z utkání ženské basketbalové ligy mezi družstvy Hradec Králové a Trutnov. | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 10:50

Pokud by i po následující části Ženské basketbalové ligy zůstaly na pozicích, na kterých jsou, určitě by nebyly nespokojeny. Basketbalistky Hradce Králové a Trutnova vstupují do nadstavbové části ligy, jež je oproti minulým sezonám novinkou. V ní se budou snažit připravit si co nejlepší výchozí pozici pro play off, vyvrcholení ligy.

Pro hradecké družstvo to platí jednoznačně, pro trutnovské s mírnou výhradou, místo ve vyřazovací části totiž ještě nemá zdaleka jisté. „Pro nás to bude šest těžkých, ale pro diváky atraktivních zápasů, v nichž je naším jednoznačným cílem před play off se udržet v trojce nejlepších, nejlépe na druhém místě, které nám patří teď,“ uvedl manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník. Lvice z loňského ročníku obhajují bronzové medaile a průběh letošního naznačuje, že se mohou ucházet i o napodobení let 2015 a 2017, kdy slavily dokonce stříbro. Pro jeho dosažení je důležité v semifinále se vyhnout šampionkám z USK, které jsou v současnosti pro zbytek ligy prakticky neporazitelné. Program nadstavby Skupina A1 o 2. až 5. místo 26. 2. Hradec - Slavia Praha (18)

29. 2. Hradec - KP Brno

4. 3. Žabiny Brno - Hradec

6. 3. Slavia Praha - Hradec

11. 3. KP Brno - Hradec

14. 3. Hradec - Žabiny Brno Pořadí ve skupině: 1. Hradec 33 bodů, 2. KP Brno 32, 3. Žabiny Brno 30, 4. Slavia Praha 27

Skupina A2 o 6. až 10. místo

26. 2. Trutnov - Slovanka (18.30)

1. 3. Strakonice - Trutnov

4. 3. Trutnov - Chomutov

11. 3. SBŠ Ostrava - Trutnov Pořadí ve skupině: 1. SBŠ Ostrava 25, 2. Chomutov 25, 3. Trutnov 22, 4. Slovanka 21, 5. Strakonice 19.

USK nadstavbovou část nehraje, už nyní má jistotu jít do čtvrtfinále z první příčky, o další místa se odehraje šestikolový boj. Pro splnění cíle, minimálně třetí příčky, Lvice v něm mají náskoku tří výher před aktuálně čtvrtými Žabinami Brno. „Je to dost, ale zápasy budou vyrovnané a bude rozhodovat momentální forma,“ upozorňuje Volejník. Už středeční duel by měl Hradec zvládnout, pražskou Slavii v této sezoně už třikrát porazil, naposledy před měsícem v semifinále Českého poháru o více než 30 bodů. „Jsme favoritem, máme s ní dobrou bilanci, ale minulost ukázala, že každý zápas se Slavií je jiný,“ varuje Volejník. Zatímco Hradec čekají ve skupině A1 tři soupeři, s nimž se utká dvakrát, Trutnov jich ve skupině A2 má pět, ale každého vyzve jen jednou, sehraje tedy jen čtyři zápasy. Hned první pro něj může být klíčový. Trutnov, jenž je osmý, se v něm totiž utká s mladoboleslavskou Slovankou, která je v tabulce devátá a má pouze o jedinou výhru méně než on. Do play off postoupí osm družstev. „Po prohrách v Ostravě a doma s Chomutovem nás tak hned na úvod čeká klíčový zápas s tabulkovým sousedem,“ uvedl kouč Trutnova Michal Martišek. Lokomotiva před měsícem Slovanku po výborném výkonu porazila. „Doufám, že na naše poslední vzájemné utkání navážeme,“ přeje si Martišek.