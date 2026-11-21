„Derby ale v žádném případě nemá favorita,“ upozorňuje trenér trutnovské Kary Michal Martišek i přesto, že letos do této role míří právě jeho tým. A to nejen podle srovnání počtu výher (3:1), které rivalská družstva v tomto ročníku ŽBL zatím získala.
Ani tabulka, v níž se na předposlední Hradec díváte hodně shora, vás nepřesvědčuje?
Od třetího do devátého místa žádný tým nemůže v současné sezoně žít v roli favorita. Potvrdily to i naše výsledky. Porazili jsme Brandýs a Chomutov, ale pak jsme prohráli s devátým Basketem Ostrava, který následně porazil Hradec.
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Přesto jsou vaše dosavadní výsledky o dost lepší než ty, které zaznamenal Hradec?
Hradec ale určitě má kvalitnější tým, než ukazují jeho výsledky. Navíc si myslím, že mu právě skončená reprezentační pauza pomohla ke zlepšení. V žádném případě se nechceme stavět do role favorita.
Trutnov s Hradcem více než deset let prohrával, ale v minulé sezoně se mu povedlo dvakrát vyhrát. Psychická výhoda?
Asi ano, ale to už musejí posoudit hráčky. Avšak těch deset let, kdy Trutnov prohrával, si už moc hráček ze současného kádru nepamatuje. Myslím, že i ty, které tady byly loni, možná mají s Hradcem pozitivnější bilanci než negativní. I proto podle mě nějaký komplex z Hradce tomuhle týmu nehrozí.
Jak to berete vy jako trenér, který toho má i v české lize hodně za sebou?
Derby mezi Trutnovem a Hradcem jsem zažil bezpočet, potom také ta brněnská mezi Žabinami a KP. Vím, že z pohledu trenérů a hráček je důležité udržet koncentraci a přistoupit k nim jako ke každému jinému zápasu. Samozřejmě derby je zajímavé a výjimečné a má pro fanoušky a všechny lidi kolem trochu větší význam. Bereme ho jako nejbližší zápas a já vždycky říkám, že ten nejbližší zápas je nejtěžší. Nechceme do něho zbytečně dávat přehnané emoce. Chceme vyhrát, víme, že nás čeká plná hala a výborná atmosféra. Moc se na to těšíme, ale přípravu na něj bereme tak, že je to zápas jako každý jiný.
V letošním ročníku ŽBL máte dosud na kontě tři výhry a čtyři porážky. Porazili jste Chomutov a Brandýs, potrápili jste Žabiny i USK. Jste s takovým vstupem do sezony spokojeni?
Určitě spokojení jsme, i když nás velmi mrzí již zmíněná porážka s Basketem Ostrava, protože náš vstup mohl být ještě lepší. Nemáme ale výhry jen v ŽBL, přidali jsme ještě dvě vítězství v CEWL (Středoevropská liga), takže celková bilance je pět výher a čtyři porážky. CEWL je pro nás důležitá soutěž, měli jsme v ní možnost mezinárodní konfrontace. Myslím, že v Chomutově jsme se po nepovedeném zápase s Basketem Ostrava znovu vrátili na vlnu, na které chceme být. Bohužel nás pak přibrzdila tahle strašně dlouhá pauza.
V létě jste říkal, že chcete hrát moderní basketbal. Daří se to?
Odehráli jsme úseky zápasů, ve kterých se tomu hodně blížíme. Pak ale přijdou pasáže, kdy padáme do statické, individuální hry, kterou samozřejmě nechceme. Je to ale normální proces. Jsem přesvědčen, že nejlepší basketbal budeme hrát někdy od ledna do března, kdy se sezona bude rozhodovat. Chce to čas. Holky si na ten styl musejí zvyknout, musejí si zvyknout také jedna na druhou.
Proto jsou vaše výkony zatím tak nevyrovnané?
Ano. Máme výborné výsledky, výborné zápasy proti favorizovaným Žabinám nebo USK. A pak přijde utkání, kdy to nefunguje. A není to podceněním, je to sport a sezona je dlouhá. Potřebujeme samozřejmě vyhrávat i teď, ale cíl je trochu dlouhodobější.
Povedly se vám letní posily, Jayla Johnsonová je s více než dvaceti body na zápas v celé lize nejlepší. Čekali jste to od ní?
Věděli jsme, že to může být velice zajímavá hráčka. Vedení našeho klubu ji mělo v hledáčku už před dvěma lety. Opravdu hodně boduje a v kritických momentech nám pomůže. Nesmí to ale dopadnout tak, že náš výkon bude záviset jen na ní, na to se každý připraví.
Jak se daří zapojit ostatní, aby to jen na ní nebylo?
Jsem rád, že si zvykají na svoje role, a doufám, že také české hráčky začnou dostávat stále větší prostor. Už to naznačily na turnaji CEWL v Chomutově. Věřím, že se to přenese i do ŽBL.
Evropská soutěž je po dlouhých letech v Trutnově novinkou, jste s dosavadním působením v ní spokojeni?
Jsme, myslím si, že víc vyhrát nešlo, výsledky jsou velmi pozitivní. Triglav je slovinský vicemistr, který v pátek odehrál velice vyrovnaný zápas s Chomutovem a pak v neděli dokázal ve třetím utkání během tří dnů porazit Hradec. Když to vezmu v tomhle kontextu a přidám náš výsledek v utkání, ve kterém jsme místy vedli o čtyřicet bodů, vidím, že jsme odehráli opravdu dobrý zápas.
A druhé utkání s Chomutovem?
Chomutov hrál v neděli třetí zápas ve třech dnech a šetřil některé hráčky. To ale pro vás není úplně jednoduché, protože víte, že soupeř nemá co ztratit. Navíc tři klíčové hráčky na hřišti měl. Asi patnáct minut jsme se tahali, pak jsme ke konci druhé čtvrtiny odskočili a zápas víceméně kontrolovali. Herní prostor dostalo všech jedenáct hráček, minutáž jsme rozložili. S tím jsem velice spokojený a hlavně s tím, že jsme si přivezli dvě výhry.