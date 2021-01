Opoře předpověď vychází, hradečtí basketbalisté míří opět o krok výš

Jeho sebedůvěru určitě před dnešním zápasem s týmem Svitav podpořila středeční vysoká dvaadvacetibodová výhra nad velmi silným Brnem. Po ní Hradec půjde do dnešního dalšího domácího duelu se Svitavami s nadějí, že v případě výhry jich na svém kontě bude mít už osm, tedy stejně jako aktuálně čtvrtý Kolín. V minulých sezonách nevídaná věc!

„Tým jde od první sezony po postupu do NBL nahoru a letos to přináší výsledky,“ vysvětluje výsledkově zatím nejlepší sezonu hradecká opora.

Lošonský do Hradce přišel uprostřed rozehrané předminulé sezony. V ní se Hradec sice nestačil zachránit ve vlastní soutěži, ale k setrvání mezi elitou se musel protrápil až v nelehké baráži. Minulá sezona už byla lepší, Královští sokoli v ní útočili na postup do předkola play off, ale jeho úsilí zastavila jarní část koronavirové pandemie, která soutěž předčasně ukončila.

V té letošní už je to jinak, vždyť v ní drží krok se silným středem tabulky. „Náš tým se od první sezony formoval. A postupně se podařilo nejen zvýšit jeho herní kvalitu, ale také seskupit hráče, kteří dokážou vytvořit i dobrou pohodu v kabině,“ vysvětluje si dvaatřicetiletý basketbalista, proč se tým zvedá, a upřesňuje: „Naší velkou výhodou tak je to, že jsme třetí sezonu pohromadě, a pak Peda Stamenkovič, který umí naši hru výborně zorganizovat.“

Královští sokoli jsou přesvědčeni, že výher dokonce mohlo být už i víc. Nemohou zapomenout na některé těsné porážky, hodně je mrzí zpackaný nedávný zápas v Děčíně, v němž sice jasně vedli, ale nakonec v prodloužení prohráli.

„Byla to velká ztráta, ale poučili jsme se z ní,“ uvedl Lošonský a například ve středečním zápase s Brnem to bylo vidět. Sokoli se v duelu se silným soupeřem vyhnuli tradiční slabší chvilce a vyhráli všechny čtvrtiny. „Z toho musíme vyjít i proti Svitavám, věřím, že se to podaří,“ řekl hradecký pivot před zápasem, který dnes v Třebši začne v 17 hodin.