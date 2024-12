Prvoligové konkurenty zatím Hradec drtí. Může to být zrádné, ví manažer

Chtějí se do ní vrátit poté, co z ní loni na jaře sestoupili a letos se jim nepodařil plánovaný návrat. „Jsme rádi za každou výhru, ale ještě to bude dlouhé a může to být zrádné,“ komentoval současné postavení hradeckého družstva hrající manažer klubu Peter Sedmák.

Hradecký tým zatím vyhrál všech jedenáct zápasů, už dvakrát porazil tým Svitav, jenž je v tabulce jejich skupiny druhý. A když vyhrají všechna tři předvánoční utkání, která je zavedou na Moravu, budou mít první stupeň postupového cíle v podobě prvenství ve skupině základní části téměř v kapse.

Vidíte to také tak?

Když se tyto tři zápasy uhrát podaří, tak to asi tak bude. Jednoduché to ale mít nebudeme, čekají nás Zlín, Nový Jičín a Brno, týmy, které jsou v tabulce hned za druhými Svitavami.

Soutěží zatím procházíte suverénně, o dost lépe než v minulé sezoně, kterou jste také chtěli mít postupovou. Co to podle vás umožňuje?

Souhra více věcí. Loni v létě to po sestupu byla hektika, vše se dávalo dohromady na poslední chvíli, řešila se i spolupráce s vedením klubu. Po osamostatnění to je přece jen jednodušší. Navíc se nám podařilo dát včas dohromady kádr. Základ zůstal z loňska, přišli do něj někteří noví hráči, kteří ho vhodně doplnili. Pomohlo nám i to, že z NBL odstoupil Kolín. Navíc jsme trochu vylepšili systém hry, Zatím to šlape, je to odměna za dobrou přípravu a za práci.

Letos jste také řešili, zda byste po odstoupení Kolína neměli naději na návrat do NBL.

To je pravda, zajímali jsme se o to, ale nakonec šel výš Jindřichův Hradec, který skončil před námi a tuhle šanci využil.

Co vám ukazuje prvoligová soutěž?

Že to ještě nebude jednoduché, i když zatím vyhráváme a dost často i vysokým bodovým rozdílem. V tom je možná trochu slabina této soutěže. Na jedné straně jsou v ni kvalitní družstva, na druhé slabší a pak z toho jsou někdy jednoznačné zápasy, v nichž je těžké se motivovat, tihle soupeři vás moc neprověří. Je také znát, že pracujeme v profesionálních podmínkách, trénujeme každý den, což u řady družstev není. Tolik týmů ve dvou skupinách je asi moc.

V této souvislosti je možno zmínit zápas s Pardubicemi, v jehož jedné čtvrtině jste soupeři nedovolili ani jediný bod.

To byla opravdu rarita, kterou jsem ve své dlouhé kariéře ještě nezažil. Když se blížil konec té čtvrtiny, snažili jsme se kluky vyhecovat, abychom to ubránili a povedlo se to. Beru to i jako vizitku naší dobré obrany, což, myslím, platilo nejen v tom zmíněném zápase.

Budete to potřebovat hlavně v závěru sezony, kde v play off půjde o prvenství a o právo hrát baráž o postup do NBL. Dosavadní výsledky z vás dělají téměř hlavního favorita.

Asi bychom jím opravdu měli být. I když do play off přece jen ještě něco zbývá. Nyní nás čeká náročný moravský trojboj, po skončení základní části následuje nadstavbová a teprve pak play off.

Loni vás v jeho semifinále vyřadily Litoměřice, koho považujete za největšího konkurenta letos?

Z východní skupiny momentálně Plzeň, zajímavé týmy mají i Radotín a Polabí. U nás to vidím hlavně na Svitavy.

Ty jste nyní porazili rozdílem několika tříd.

To je sice pravda, ale byly hodně oslabené, měly několik zraněných, což se muselo projevit.

Závěr prvoligové sezony bývá náročný, máte vysoký cíl. Hodláte tým pro jeho naplnění ještě posílit?

Je to ještě daleko, ale možné to je. Zvlášť kdyby byla šance hrát baráž. Avšak už nyní máme tým kvalitní, vzhledem k vývoji sezony v dobré náladě a dobře naladěný. Se zásahy do jeho složení se musí opatrně, byla by škoda tohle narušit.