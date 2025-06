„Já i Pedja jako hráči končíme a budeme se věnovat jen své hlavní práci,“ přibližuje ještě nedávno hrající manažer hradeckého klubu Sedmák zatím největší změny, které v přípravě týmu na návrat mezi českou elitou proběhly.

Ostatně hlavně právě Sedmák bude mít v příštích týdnech a měsících manažerské práce více než dost. Po jednoznačném postupu do NBL po dvouletém pobytu v 1. lize musí složit kádr, jenž bude v nejvyšší soutěži konkurenceschopný.

Jak vypadá kádr družstva zhruba tři měsíce před začátkem NBL?

S většinou hráčů máme dlouhodobé kontrakty, které dál běží. K tomu chceme kádr vhodně doplnit.

Vaše plány v tomto směru?

Určitě chceme získat jednoho kvalitního českého hráče, možná dva, a k tomu dva zahraniční borce.

Stamenkovič zůstává trenérem?

Ano a za postup si to určitě zaslouží, je i jeho zásluhou, že jsme zpátky. Před rokem jsme ho podrželi ve chvíli, kdy jsme v prvoligovém play off vypadli už v semifinále a postoupit se nám nepodařilo. Navíc mladí hráči pod ním jdou výkonnostně nahoru.

Pedja Stamenkovič v dresu Hradce Králové

Jak je to s jeho trenérskou licencí, která je v NBL potřeba?

Řešili jsme to se srbskou federací v tom smyslu, aby i u nás byla nejvyšší profesionální, není s tím problém. Navíc mu chceme přivést asistenta, který by mu s vedením a trénováním týmu pomohl.

Jak na tom je vlastně kádr, který sezonou úspěšně prošel až do NBL?

Zatím to vypadá, že osmdesát až devadesát procent hráčů, kteří se na tom podíleli, zůstane. Dlouhodobé smlouvy mají Petrič, Roub, Bubeníček a Tkadlec, s Dvořákem novou smlouvu řešíme, což platí i o Mertovi. Nepočítáme s Hamáčkem, který zvolil cestu extraligy U19 v Pardubicích. Kvůli studijním povinnostem by nezvládal tréninky našeho týmu, tak jsme se dohodli, že v příští sezoně bude hrát jen jednu soutěž. Stegbauer se kvůli pracovnímu vytížení nemůže extralize věnovat naplno.

Co rozehrávač Dlugoš, kterému smlouva skončila?

Čekáme na jeho vyjádření.

V baráži vám hodně pomohli Srb Popovič a Američan Brewton, jak to vypadá s nimi?

S nimi se o dalším působení v našem klubu bavíme, byli bychom rádi, kdyby tu zůstali.

Když jsme u baráže, zvládli jste ji s přehledem. Nebylo to překvapení i pro vás?

Základem bylo, že jsme doma odehráli skvělý zápas. Vedli jsme už o víc než třicet bodů, potom sice trochu opadla naše koncentrace a soupeř snížil na konečný rozdíl pětadvaceti. I tak to byl výborný základ do odvety. Brewton a Popovič ukázali svoji kvalitu, zahráli skvěle a díky našemu výkonu jsme si věřili i v odvetě.

Stále to ale ještě nebyla jistota...

Věděli jsme, že to i přes velký náskok nebude jednoduché. První poločas nám i přes vyhranou první čtvrtinu nevyšel podle představ, ve druhém jsme už náskok z prvního zápasu kontrolovali.

Uměl jste si vysnít takový průběh?

Vůbec ne. Možná jsem čekal, že bychom doma mohli vyhrát snad o deset bodů. Že by to s týmem NBL mohlo vyjít, nám možná naznačil třeba únorový přípravný zápas s pražskou Slavií během reprezentační pauzy. Porazili jsme ji o sedmatřicetic bodů přes to, že byla téměř v kompletním složení. Pro nás výborný výsledek.

Stejné jako celá baráž, která vás po dvou letech vrátila do NBL přes soupeře, který moc zápasů mezi elitou nevyhrál. Co udělat, abyste ho nenásledovali?

Podle mě je důležité, že se podaří udržet jádro kádru a tím i chemie z postupové sezony. Bude to základ pro úspěch v NBL. Chemie někdy dělá víc než další faktory, někdy, když tým funguje v kabině, ani nemusíte mít velká jména. Hodně se to ve skládání týmu bude odvíjet i od financí. Nechceme riskovat a jít do sezony s tím, že ji nemáme finančně pokrytou.

Váš hlavní cíl pro příští sezonu? Předpokládám, že je jasný...

Hlavně nebudeme chtít skončit poslední, a když vše půjde dobře, tak cokoli od jedenácté příčky výš bude úspěch. Bereme to jako první, nejbližší cíl pro první rok, pak bychom se chtěli posouvat výš.

Zmínil jste finance, jaký plánujete rozpočet?

Nechci uvádět přesná čísla, ale ve srovnání s minulou sezonou plánujeme jeho výrazné navýšení. Máme zajištěný stabilní základ, dlouhodobé smlouvy se po postupu do NBL navýší a jednáme s novými partnery. Klíčovými partnery jsou pro nás město a kraj, vedle toho spolupracujeme s třinácti až patnácti partnery, se kterými chceme vztahy dál rozvíjet.

Co podpora fanoušků v Hradci?

Věřím, že v NBL bude vyšší než při naší předchozí účasti v ní. Chceme s fanoušky víc pracovat, věříme, že hlavně zápasy s Nymburkem, Opavou, Ústím nebo derby s Pardubicemi je přilákají. I v první lize byly návštěvy slušné.