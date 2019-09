Skvělý start, Hradec na úvod ligy vyhrál na hřišti loni stříbrných

„Sice jsme odehrály utkání pouze v devíti hráčkách a od začátku jsme měly problém s fauly, ale celé jsme ho zvládly skvěle kondičně,“ potěšilo trenérku hradeckého družstva Romanu Ptáčkovou, „věděli jsme, co máme od Žabin očekávat, jelikož jsme s nimi hráli před týdnem.“

Lvice se se Žabinami utkaly před týdnem v rámci turnaje O velkou cenu Trutnova a rovněž vyhrály. Tentokrát podle trenérky hlavně proto, že tým podal kolektivní výkon. „Dneska nejsem schopna zvolit hráčku utkání, dnes jsme hráli tak týmově, že bych chtěla vyzdvihnout výkon celého týmu,“ poznamenala trenérka.

Hráčky Lokomotivy Trutnov do ligy vstoupily zápasem s druhým brněnským týmem KP, kterému tři čtvrtiny vzorovaly a až slabší poslední čtvrtinou mu podlehly vysoko 71:92. Právě brněnský soupeř Trutnova přijede už ve středu do Hradce Králové k utkání 2. kola, zatímco Lokomotiva se vypraví do Prahy k zápasu se Slavií.