Po výhře už na dostřel. Ubojovali jsme to, ví hradecký kouč Peterka

„Už před touto nadstavbovou skupinou jsem klukům říkal, že to stále máme ve svých rukách,“ řekl po výhře 77:67 nad USK Praha trenér Královských sokolů Lubomír Peterka.

Do nadstavbové skupiny šel hradecký tým se třemi výhrami ze základní části a na posledním místě ztrácel stejný počet i na nejbližší tým před sebou. Tím byla Ostrava, kterou hned v úvodním duelu na domácí palubovce porazil a nyní se k ní dotáhl na minimální rozdíl.

„Ten zápas pro nás byl důležitý. Věděli jsme, že když ji porazíme, budeme už za ní – a pak se děj vůle boží,“ přibližoval Peterka situaci, v níž tým minulý týden do nadstavby vstupoval.

Zvládl to výborně, stejně jako následný duel s USK Praha. Se soupeřem, kterému měl v této sezoně co oplácet. V prvním zápase sezony nad ním na domácí palubovce ještě pár minut před koncem se solidním náskokem vedl, ale nakonec o tři body prohrál. V odvetě v Praze znovu došlo na vyrovnaný boj až do konce, v němž byl soupeř šťastnější dokonce o jediný bod.

Třetí pokus ale Královským sokolům už vyšel. Byť poté, co znovu v průběhu utkání vedli, přišly ve druhé půle chvíle, v nichž se předcházející dva duely musely připomenout. „V některých chvílích nám asi zatrnulo. Naštěstí ve chvílích, kdy nám to začalo trochu utíkat, jsme to zvládli,“ liboval si hradecký kouč.

Výsledkem byla desetibodová výhra, o kterou ale tým musel bojovat až do samotného konce. „USK hraje do konce vždycky, hráči to mají v sobě, jsou to mladí kluci. Určitě nejsou špatným týmem, na to, jak jsou mladí, hrají tuto soutěže relativně dlouho,“ poznamenal trenér, „my jsme to ale ubojovali a za to je potřeba našim hráčům poděkovat.“

Národní basketbalová liga má nyní přestávku, po ní, už v březnu se Hradec vydá do Ostravy. „Chceme konečně vyhrát venku a Ostravu ještě víc dostat pod tlak,“ netají hradecký kouč.