Série Hradce skončila. Naší hře chyběl mozek Stamenkovič, postežoval si kouč

Přišli tak o možnost dotáhnout se ve skupině A2 o 7. až 12. místo na vedoucí Ústí nad Labem, na které ztrácejí jednu výhru. Změnit to mohli podle původního záměru už v pondělí vpodvečer, v rychlém tempu současných dnů, v němž se Hradečtí vyrovnávají s nucenou pauzou, totiž měli hostovat v dohrávce právě v Ústí. Nakonec se tak ale nestane. „Program byl tak náročný, že by se nedal zvládnout, proto jsme nakonec tento zápas o dva týdny odložili,“ sdělil trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.



Přesto na souboj první s druhým v této skupině tento týden dojde, stane se tak ve středu v Hradci v rámci 8. kola. První příčka ve skupině a zároveň sedmá pro start v play off by dávala výhodu pro případnou účast ve čtvrtfinále, protože by tým po postupu z předkola určitě neposlala na suverénní Nymburk. „Komplikace to trochu je, ale ještě není konec a prohrávat mohou i naši konkurenti,“ komentoval možné důsledky porážky na hřišti Olomoucka Peter Sedmák, podkošový hráč Hradce.

Východočeský tým sice tehdy ještě poslední Olomoucko minulý týden na domácí palubovce vysoko porazil 90:67, podruhé v krátké době se mu to ale nepodařilo. Možná i proto, že týmu chyběly tři opory Stamenkovič, Lošonský a Šoula a zvlášť absence rozehrávače Stamenkoviče byla na hře týmu znát.



„Naší hře chyběl její mozek Stamenkovič. I když jsme se snažili ho nahradit, moc se to nedařilo, nedařilo se nám totiž dostat míč pod koš soupeře,“ poznamenal trenér hradeckého týmu Lubomír Peterka.

Navíc se Hradečtí museli v Prostějově, kde Olomoucko hraje svá domácí utkání, vyrovnat s tím, že se jim nepovedl vstup do zápasu, v němž prohrávali až o 13 bodů.

„Sice jsme se do zápasu zase dostali, vrátili jsme se, ale stejně to nevyšlo,“ posteskl si Sedmák. Hradec sice v závěru vyrovnal na 69:69, pak už ale byli úspěšní jen domácí hráči.