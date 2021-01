Naději kazí zlomený nos, vyřadil hradeckého pivota Barace

Tento okamžik asi tak trochu kazí dojem z toho, co po něm následovalo: hradečtí Královští sokoli totiž nakonec svého soupeře udolali rozdílem 39 bodů 102:63 a s postupem by tak příští týden v odvetě neměli mít problém. Barac u toho však možná nebude.



„Bohužel se na vyšetření ukázalo, že má zlomený nos,“ potvrdil tuto informaci trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Přestože Barac v právě probíhající třetí sezoně Královských sokolů mezi domácí elitou kvůli únavové zlomenině lýtkové kosti nestihl její začátek, v poslední době se vypracoval mezi opory týmu, jenž směřuje k nejlepšímu výsledku v Národní basketbalové lize ve své historii.

Nyní není jasné, kdy se bude moci do hry vrátit. Bohužel právě teď, kdy by ho spoluhráči hodně potřebovali, vedle středeční pohárové odvety totiž před sebou mají poslední tři kola základní části NBL, v nichž se bude rozhodovat, jakou pozici si tým připraví pro následující nadstavbu a případnou premiérovou účast v play off. Už zítra na ně totiž čeká velmi silný Kolín, proti kterému by se Barac více než hodil.

„Je výborný v obraně, rychlý na nohách, navíc je velmi silný,“ vypočítává jeho přednosti Peterka. Kouč netají, že by Barace na palubovce rád viděl: „Bude to ale těžké. Sice máme vyjednanou masku z Nymburka, ale je to to hodně čerstvé a asi bude potřebovat klid.“

Královští sokoli jsou v aktuální tabulce NBL na 8. místě, když mají stejný počet výher jako tři týmy před nimi - Brno, Ústí nad Labem a Pardubice.

Právě včera vedení soutěže rozhodlo, že blížící se nadstavba rozdělí týmy na 1. až 6. a na 7. až 12. místě, důvodem je snížení počtu zápasů. I tak má ale Hradec blízko k play off, do kterého včetně předkola zasáhne deset po dlouhodobé části nejlepších družstev.