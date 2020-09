Opora pokračuje, hradeckým basketbalistkám i dál pomůže Kulichová

„S týmem trénuje, jsme rádi, že se takto rozhodla,“ uvedl manažer hradeckých basketbalistek Miroslav Volejník.

Zanedlouho šestatřicetiletá pivotka do Hradce přišla před předminulou sezonou po několika letech strávených v zahraničí. Zařadila se mezi opory družstva a výrazně přispěla i k letošnímu stříbru, které vzešlo z nedohraného ročníku. V jeho základní části totiž Lvice zcela suverénně vybojovaly druhou příčku. Poté, co byla soutěž bez play off skončena, tak Lvice mohly slavit.

Za tři týdny začnou pozici vicemistryň republiky obhajovat. „Kádr zůstal až na výjimky pohromadě a věříme, že bude opět silný,“ uvedl Volejník.

Změny jsou opravdu minimální. Kádr opustila Chorvatka Buraová, skončila také Zavázalová, obě s velkou pravděpodobností ukončily profesionální kariéru. Do kádru místo nich přibyla z Pardubic přicházející Alžběta Levínská, jež se věnuje také trojkovému basketbalu.

„Pro nás je důležité, že se nám v kádru podařilo udržet většinu hráček, navíc nyní jsou všechny v přípravě zdravé a trénují,“ poznamenal manažer.

Pochopitelně i v Hradci sledují pohyb hráček v konkurenčních družstvech, ale jak na tom který tým je, se podle Volejníka ukáže až v ligových zápasech: „Bude to trochu neznámá, v přípravě se hraje málo, sehnat někoho na přípravný zápas je velmi obtížné.“

Platí to i pro Lvice. Přestože do jejich prvního zápasu v nové ligové sezoně, který sehrají v sobotu 26. září s brněnskými Žabinami, zbývá už jen něco málo přes tři týdny, přípravný duel ještě neabsolvovaly. Vše tak pravděpodobně proběhne na poslední chvíli. „Určitě budeme hrát týden před ligou tradiční turnaj v Trutnově, ve hře je ještě o týden dřív turnaj v Ostravě,“ uvedl manažer.