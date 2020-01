Využít domácí prostředí, přeje si kouč hradeckých basketbalistů

Basket

Zvětšit fotografii Královéhradecký trenér Lubomír Peterka usměrňuje své hráče v zápase s Nymburkem. | foto: Martin Veselý, MAFRA

dnes 12:57

Všechno dosavadní jako by už skončilo bez ohledu na to, že základní část soutěže ještě běží. Basketbalisté Hradce Králové sice v sobotu sehrají předposlední zápas právě ještě základní části, ale ten už bude, stejně jako ten následující poslední, vlastně patřit do blížícího se vyvrcholení sezony.

Pro Královské sokoly jím bude stejně jako loni účast ve skupině o 9. až 12. místo, kam budou patřit jak sobotní soupeř z Ostravy, tak i středeční ze závěrečného kola, kterým bude Brno. Hrát se bude na jeho hřišti. Že Hradečtí přejdou do bojů ve skupině o záchranu, v nichž na týmy čeká dalších 12 zápasů, velmi plynule, svědčí i fakt, že hned v sobotu 1. února přijede právě Brno k zápasu úvodního kola záchranářské skupiny. Dvojzápasu s nyní posledním týmem ale bude předcházet ten dnešní s Ostravou. Pro oba týmy, z nichž na tom je s pěti výhrami Ostrava o jednu lépe než Hradec, bude výsledek hodně důležitý, bilanci ze základní části si totiž přenesou i do skupiny o záchranu. „Ostrava je tým, který má své kvality a ve svém kádru má velice šikovné hráče, kteří v minulém kole dokázali zdolat Olomoucko. My však na své straně budeme mít výhodu domácího prostředí, kde jsme silným soupeřem, “ uvedl kouč hradeckého týmu Lubomír Peterka. Právě výhra nad favorizovaným Olomouckem společně s dalšími výsledky poslaly Hradec na předposlední místo tabulky, pod sebou má už jen Brno. Bude to tak platit i po sobotním zápase, který v hale v Třebši začne v 18 hodin?