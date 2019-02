V ostravské obraně byly díry. První triple double má posila Hradce

Východočeši snížili odstup od soupeřů před nimi. Na předposledního, kterým je právě Ostrava, nově ztrácejí dvě vítězství. Na to, aby ji a třeba i někoho z dvojice Kolín a USK Praha, přeskočili, mají ještě jedenáct zápasů.

První z nich sehrají ve středu, kdy do Hradce přijede USK, pak na Královské sokoly čekají zápasy na hřištích všech tří soupeřů ve skupině.

Postupně se na ně v první polovině března, po reprezentační přestávce, vypraví do Kolína, do Ostravy a do Prahy. Budou se tam pokoušet o první výhru sezony na cizím hřišti, všechny dosavadní si totiž do tabulky zapsali po zápasech ve vlastní hale v Třebši.

„Pro nás je tohle strašně důležitá výhra,“ nijak netajil spokojený kouč Královských sokolů Lubomír Peterka.

Hradec si ji do tabulky zapsal po dvou porážkách v posledních dvou duelech základní části. Shodou okolností před dvěma týdny porazil rovněž tým Ostravy.

„Ceníme si toho, protože má dobrý tým. Od nás to byla dobrá práce. Ostrava měla díry v obraně, nám se dařilo dostávat míč pod koš a tam naše akce úspěšně zakončovat, uvedl rozehrávač Pedja Stamenkovič, jeden z nejlepších domácích borců v zápase.

Srbský basketbalista, který Hradec posílil teprve nedávno, se blýskl nejen v českých poměrech málokdy vídaným kouskem, povedl se mu totiž tzv. triple double, to jest zaznamenal dvouciferné skóre u tří důležitých statistických ukazatelů: nastřílel 16 bodů, zapsal si 10 asistencí a stejný počet doskoků.

Na rozdíl od lednového zápasu s Ostravou to tentokrát bylo drama až do konce, byť konečné skóre vypadá vcelku jednoznačně. Tři minuty před koncem totiž svítilo na ukazateli skóre o jediný bod ve prospěch domácích 82:81. Následný čas ale už patřil jim.

Byl to rozdíl proti předcházejícím prohrám s Olomouckem a v Brně, kde jim závěry hrubě nevyšly, a tak oba nadějně rozehrané duely prohráli. „K tomuto úspěchu došlo dík naší vůli a bojovnosti,“ cení si hradecký kouč na výkonu svého týmu v zápase s Ostravou, která je tak v NBL prvním týmem, jejž Královští sokoli zdolali dvakrát.