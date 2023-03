V Olomoucku vědí: S Hradcem Králové to bude extrémně důležitý zápas

Další extrémně důležitý souboj o jedenácté místo v tabulce čeká na basketbalisty Redstone Olomoucko v Hradci Králové v rámci 8. kola nadstavbové části Kooperativa NBL. Ve skupině A2 je prakticky rozhodnuto, že do předkola play off postoupí pražské kluby USK a Slavia. Zbývající dva týmy bojují o to, který se vyhne baráži o udržení.