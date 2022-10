Povzbuzení hradeckých basketbalistů po průvanu: skvělý poločas a výhra

Na palubovce Olomoucka totiž odehráli skvělý první poločas a ve druhém si cennou výhru, první v novém ročníku NBL, zkušeně pohlídali. „Měli jsme skvělý začátek, kdy nám do koše spadlo téměř vše. Něco takového jsem nečekal, spíš jsme počítali s tím, že na nás Olomoucko vletí,“ přiznal kouč hradeckého družstva Lubomír Peterka po výhře 109:95.

Zmíněný skvělý začátek se týkal celého prvního poločasu, patrně nejvydařenějšího od chvíle, kdy se před více než čtyřmi lety hradecký tým mezi elitu vrátil. Výborné kombinace, téměř neomylná střelba včetně tříbodových pokusů a spolehlivá obrana přinesly náskok, který se v českých poměrech vidí málokdy. Královští sokoli totiž vedli 62:30, takový náskok se ve druhém poločase snad ani nedal ztratit.

„V životě jsem to mnohokrát nezažil,“ přiznal hradecký rozehrávač Adam Goga, jeden z trojice hráčů, kteří zůstali po letním průvanu v hradecké kabině, o poločasovém náskoku, který ve druhém snad ani nešlo ztratit, „jít do něj ale byl trochu divný pocit, protože oni neměli co ztratit, zatímco kdybychom my prohráli, byla by to ostuda.“

Hradečtí ji nedopustili, byť domácí v poslední čtvrtině stáhli jejich náskok na přece jen přijatelnější rozdíl. Je z toho první vítězství sezony. „Přijeli jsme do Olomouce pod mírným tlakem. Měli jsme bilanci zápasů 0:2, kdybychom prohráli, bylo by to 0:3 a před sebou máme těžké soupeře,“ uvedl Goga i s ohledem na následující zápas, který Královští sokoli sehrají v sobotu s Opavou, ligovým vicemistrem.

Sreten Kneževič (vlevo) z Olomoucka útočí kolem Maksima Šturanoviče z Hradce Králové.

Pro Hradec je právě se rozbíhající ligový ročník jiný než ty předcházející. Klub se po tom minulém rozloučil se všemi zahraničními hráči, odešlo i několik českých, vesměs zkušenějších borců. Jejich místa zaujali mladí domácí borci, které vedení doplnilo trojicí hráčů ze zahraničí. Tomu odpovídají i ambice, jež jsou motivovány hlavně tím, aby se tým vyhnul problémům s případnou záchranou mezi elitou.

„Jsme velmi mladý tým, ale já osobně bych chtěl, abychom se probojovali do základní skupiny A1 a netrápily nás sestupové starosti,“ uvedl před sezonou kouč Peterka.