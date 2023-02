Zůstat zdraví a přidat v útoku. Recept pro Královské sokoly

„Tehdy jsme na tom byli přece jen hůř, měli jsme i míň výher, než máme letos,“ dodává Ondřej Peterka před středečním vstupem do náročné nadstavbové části tolik potřebný optimismus. Nyní čelí dlouholetý kapitán hradeckých basketbalistů těžké situaci, Královští sokoli totiž vstupují do bojů o záchranu z předposledního místa se stejným bodovým ziskem jako poslední Olomoucko, na desátou Slavii obě družstva ztrácejí dvě výhry.

Cíl je jednoznačný a kromě USK, čtvrtého účastníka skupiny o záchranu, u všech stejný: vyhnout se baráži, do které spadne poslední tým tabulky. Souhlasíte?

Ano, ale bude to těžké. Na druhé straně věřím, že na to, porážet týmy, které jsou s námi dole, máme.

Co k tomu bude potřeba?

V první řadě potřebujeme zůstat zdraví. Letos nás absence pronásledují, zraněných jsme měli hodně. Kvůli tomu úplně vypadli Mandalinič a Autrey, kdyby k nim teď přibyl ještě někdo jiný, bylo by to pro nás hodně těžké.

Co dál?

Potřebujeme přidat v útoku. V tom letos oproti minulým sezonám zaostáváme, je vidět, že nám teď hlavně chybí střelec. Poté, co jsme ho získali v Autreym, kvůli jeho zranění jsme o něj přišli. V minulých sezonách jsme dost těžili z trojek, letos je to mnohem slabší, úspěšných jich máme málo. Navíc se k tomu přidávají ztráty, kterých se také musíme vyvarovat.

Nadstavbu začínáte dnes zápasem s USK, který má bodový náskok, takže je trochu favorit. Jaký je to soupeř?

Velmi nepříjemný, je to tým mladých kluků, kteří hrají specifický basketbal. Celý zápas presují a hlavně u nich se proti tomu těžko hraje. Venku jim to ale už tak nejde, v tom vidím trochu naši šanci, snad nám to vyjde.

Domácí prostředí vám letos k výhrám moc nepomáhá. Proč tomu tak je?

Je to bohužel tak a moc si to nedokážu vysvětlit. Ztratili jsme tady několik dobře rozehraných zápasů. Kdybychom je zvládli, tak by nám to hodně pomohlo, ale většinou jsme se v nich potopili sami. Naštěstí se nám víc daří venku, výhry tam nás drží nad vodou.

Co Olomoucko a Slavia, další dva soupeři, s nimiž se stejně jako s USK utkáte v nadstavbě čtyřikrát?

Slavii jsme porazili, ona ale nedávno některé hráče vyměnila. Tak uvidíme, ale podle mě uspět můžeme. Olomoucko je trochu nevyzpytatelné, umí zahrát výborně a pak vybouchnout.

Ondřej Peterka.z Hradce Králová v zápase s Ústím nad labem.

Před sezonou jste se vzhledem k obměně kádru netajili tím, že hlavním cílem sezony je klidná záchrana. Není to trochu těžší, než jste si představovali?

Těžké ano, ale začátek špatný nebyl. Pak do toho výrazně zasáhla právě ta zranění. Bylo jich hodně a přicházela v nevhodnou dobu.

Je to o to těžší, že liga je letos možná nejvyrovnanější za dlouhá léta?

Možné to je. Nymburk a Opava letos hodně rozdávaly body, i týmům, které jsou dole. Pro nás to byla nevýhoda, ale to teď musí jít stranou.

Cíl je jasný, baráž asi nechce hrát nikdo.

Souhlasím, před pěti lety jsme to zažili a opakovat to nechci. Je to specifické, jde o konec sezony, navíc dole jsou ambiciózní týmy. Tomu bych se opravdu vyhnout chtěl.