Basketbalisté Hradce Králové doplňují osu srbským střelcem

Slovenské opory Petera Sedmáka a Pavola Lošonského už mají vyzkoušené z minulé sezony, v níž se týmu podařilo projít úskalím baráže a pro Hradec Národní basketbalovou ligu zachránit.

Stejně jako srbského rozehrávače Pedju Stamenkoviče, jenž na východ Čech zamířil v průběhu ligového ročníku, či domácího Ondřeje Peterku, který naopak v Hradci Králové pamatuje prvoligové časy a těžkou cestu mezi elitu.

Nyní Královští sokoli do kádru pro příští sezonu přivedli první letní posilu, jež by měla s výše vyjmenovanými tvořit základní kostru sestavy. Je jím jednatřicetiletý Srb Djordje Tresač. Bez sedmi centimetrů dvoumetrový křídelník do Hradce přichází po dvou sezonách strávených ve slovenské Handlové.

Jde o zkušeného střelce, který přichází na doporučení našich hráčů, která se nám osvědčila, takže věříme, že to tak bude i tentokrát,“ uvedl trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Tresač patřil v Handlové k nejlepším střelcům soutěže. „Jde o zkušeného borce s výbornou střelbou, navíc přínos do kabiny,“ sdělil hradecký kouč.

V hradeckém týmu by měl Srb být náhradou za dva Američany Candu a Marquardta, kteří se na východ Čech už nevrátí. „Má k tomu všechny předpoklady,“ poznamenal kouč. V dosavadní kariéře nově hradecký hráč prošel kluby ze Srbska, Bosny, Bulharska či Rumunska a již zmíněnou, s níž v uplynulém ročníku vypadl ve čtvrtfinále play off slovenské extraligy. Byl nejlepším střelcem týmu s průměrem 16,3 bodu a 37procentními trojkami, za svých 33 minut navíc přidával 3,6 doskoků a 3,4 asistence.

Královští sokoli vedle udržení loňských opor a příchodu Tresače hledají ještě další posily. „Jednáme s některými českými hráči, jasněji by mělo být v příštích dnech,“ uvedl Peterka. Klub do svých řad shání především pivota. I proto, že skončil Tomáš Hampl, jeden z nich. „Kvůli rodině se vrací do Španělska, odkud k nám před sezonou přišel,“ vysvětlil trenér.

Tým se ke společné přípravě sejde v polovině srpna, o týden déle než před rokem, kdy se Hradec začal připravovat na návrat mezi elitu po dlouhém čtvrtstoletí. „Kvůli mistrovství světa začíná liga až v polovině srpna, takže dva měsíce budou dostatečné,“ vysvětlil hradecký kouč. Letošního světového šampionátu se účastní také česká reprezentace, což se jí povedlo poprvé v historii samostatné České republiky.

Královští sokoli se i přes poměrně slušnou bilanci vyhraných zápasů na konci uplynulé sezony nevyhnuli nutnosti zachraňovat účast mezi elitou v nevyzpytatelné baráži, kterou tým zvládl. Cílem nové sezony bude skončit v tabulce výš. „Věřím, že budeme lepší než v premiérové sezoně, navíc budeme mít víc zkušeností, což by nám také mělo pomoci,“ uvedl Peterka.