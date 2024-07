Neúspěšný pokus o návrat hradecké Sokoly neodradil, zkusí ho znovu

Ať už si z toho vzalo vedení Hradeckých sokolů jakékoliv ponaučení, pro nejbližší období vyvodilo následující závěr. „Naším cílem ale opět je dostat zpátky do našeho města Národní basketbalovou ligu. Věříme, že se nám to v krátkodobém horizontu podaří, a rádi bychom se postupně vypracovali na stabilní klub v nejvyšší české soutěži, který se bude pohybovat na špici tabulky,“ uvedl Peter Sedmák, v minulé sezoně hrající manažer hradeckého klubu, který po dobře zvládnuté dlouhodobé prvoligové části neuspěl v jejím play off.

V něm možná trochu překvapivě Hradečtí sokoli záhy podlehli týmu Litoměřic a do konečné hry o postup, jenž by je do NBL vrátil po pouhém roce od sestupu, se nedostali.

„Pro nikoho nebyl závěr sezony příjemný, protože to bylo velké zklamání, především pro mě osobně. Avšak když to teď vidím s odstupem, první část sezony a nadstavba nebyly zase až tak špatné. Hráli jsme poměrně dobře, jen ten poslední semifinálový zápas play off proti Litoměřicím nám vůbec nevyšel,“ vrací se Sedmák k vyústění loňské sezony.

V ní se Královští sokoli pokoušeli o okamžitý návrat mezi českou elitu, v níž předtím nepřetržitě působili čtyři sezony a v jedné se dokonce prodrali do play off. Pak ale přišel sestup a otázka co dál. Zda se podaří vybojovat rychlý návrat mezi elitu, či se smířit s návratem k předcházejícímu dlouhému období, v němž se Hradec pohyboval na prvoligové úrovni bez ambice jít nahoru.

Podobná alternativa se nabízí i nyní. Vedení Královských sokolů ji řeší stejně jako před rokem. Už jako samostatný subjekt, který se odpoutal od hradeckého Sokola, v pracuje na tom, aby se v Hradci v dohledné době znovu hrála NBL.

Hráč Hradce Králové Tomáš Dvořák při střele na koš Jindřichova Hradce v nedávném zápase, dnes se hraje odveta.

„Řekli jsme si, že půjdeme novou cestou, a s představiteli TJ Sokol Hradec Králové jsme se dohodli na oddělení mužské basketbalové složky. Mládež zatím zůstává pod TJ Sokol, ale v průběhu příštího roku by se také měla přidat pod náš nový subjekt,“ vysvětlil manažer Sedmák a pokračoval: „Osobně jsem vnímal, že je potřeba hradecký mužský basket někam posunout, proto jsem začal dávat dohromady tým lidí, kteří by do toho šli se mnou a měli podobnou vizi, nakonec jsem je sehnal a s nimi založil nový nástupnický klub.“

Jeho první tým tak dává dohromady poté, co ten loňský v boji o postup udělal nepříjemnou zkušenost. Podle Sedmáka by základem měl být znovu trenér Stamenkovič. Několikaletá hráčská opora Královských sokolů se do Hradce v minulé sezoně vrátila, a to na post hrajícího kouče. Bohužel kvůli zranění mohl v závěru sezony plnit pouze roli trenérskou.

„S Pedjou jsme se už dohodli a počítáme s ním v příštím ročníku na pozici hlavního trenéra. Jestli bude ještě hrát, to zatím nedokážu říct. Záleží to nejen na jeho zdraví, ale také na tom, jak se nám podaří poskládat tým,“ uvedl manažer.

Podle jeho slov dát pro 1. ligu dohromady kádr, který by mohl úspěšně aspirovat na návrat do NBL, není snadné: „V našem regionu to jednoduché opravdu není, hráčů tolik není. Navíc do stejné soutěže postoupila i Vysoká nad Labem, takže konkurence se zvyšuje.“

Kdo tedy při podzimním prvoligovém startu v hradeckém kádru bude? „Předběžně víme, že kluci z minulé sezony většinou mají zájem v Hradci pokračovat, ale také to, že teď je období, kdy ještě čekají, jestli nepřijde nějaká výhodná nabídka od jiných klubů. Pokud by to bylo ze strany týmů z NBL, to by nám ani tolik nevadilo, protože by nám i nadále mohli pomáhat v rámci hostování. Vše také záleží na penězích. Pokud bychom jich sehnali dostatek, určitě bychom uvažovali i o nějaké posile ze zahraničí,“ vysvětlil manažer Sedmák.