Hradecké hráčky nezvládly koncovku: Bolí to, ale ještě je pátý zápas

Jenomže domácí družstvo se v posledních minutách závěrečné desetiminutovky vzpamatovalo, nejprve dokázalo konečný stav srovnat na 69:69 a v prodloužení dominovalo. Výsledek? O postupu mezi čtyři nejlepší družstva soutěže a tím i do bojů o některou z medailí se bude rozhodovat až v sobotním pátém utkání.

Pro hradecké Lvice může být po ztracené příležitosti útěchou jen to, že se bude hrát v jejich domácí hale, což si vysloužily lepší pozicí v základní části. Skončily v ní totiž třetí, zatímco Chomutov šel do play off ze 6. místa.

„Bolí to hodně, pokazily jsme si to samy. Nedá se nic dělat, ale ještě je pátý zápas a musíme se s tím vyrovnat,“ uvedla Kristýna Čuperková, s jedenadvaceti body druhá nejlepší střelkyně hradeckého družstva v zápase, v němž nakonec prohrálo 72:79.

Lvice po většinu utkání vedly i přesto, že na rozdíl od předcházejících dvou vítězných duelů, jejich hře scházela ta správná jiskra. „O naší porážce rozhodla malá energie, kterou jsme do zápasu daly. Teď nebyl nikdo z naší strany, kdo by se chtěl rvát o míč. Právě za rvavost jsem hráčky po minulém zápase chválila, ale dnes nám chyběla,“ uvedla trenérka Hradce Romana Ptáčková.

Hostující Lvice dlouho směřovaly za postupovým bodem a přestože dlouho vedly až dvouciferným náskokem, v závěru o něj přišly. „Víme ale, že v basketu dvanáct čtrnáct bodů neznamená mnoho, soupeř se třeba jednou trojkou dostane do laufu. A něco podobného se stalo, ale do laufu se dostal Chomutov,“ konstatovala trenérka a dodala: „Nám navíc nešel doskok, měly jsme hodně ztrát a také katastrofální trestné hody.“

Rozhodující páté utkání čtvrtfinálové série mezi Hradcem a Chomutovem se odehraje v sobotu v hale Sokola na Eliščině nábřeží, začne v 16 hodin.