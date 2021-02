Elitní skupinu vzalo Hradci derby: Prohráli jsme si to už dřív

A také že budou mít jistotu historicky první účasti v play off domácí nejvyšší soutěže.

Jenomže prohra v Pardubicích naději na skupinu A1 definitivně odvála a naproti tomu přinesla nutnost být ve skupině o 7. až 12. místo nejhůře druzí, aby nepadlo ani premiérové play off.

„Je to škoda i vzhledem k průběhu zápasu v Pardubicích, ale bereme to tak, že jsme si šanci dostat se nahoru prohráli už dřív,“ říká trenér hradeckých Královských sokolů Lubomír Peterka, jehož tým základní část NBL zakončí sobotním domácím duelem s družstvem Olomoucka.

Co podle vás rozhodlo o výsledku prohraného derby v Pardubicích, v němž jste definitivně přišli o možnost skončit do šestého místa?

Že jsme totálně zaspali první čtvrtinu. Vstup jsme měli katastrofální a táhlo se to s námi celý první poločas. V šatně jsme si nějaké věci ujasnili, kluci se pak do zápasu vrátili, ale stálo nás to hodně sil. Navíc se někteří hráči vyfaulovali a domácí si koncovku zkušeně pohlídali.

Tím vám padla i jistota play off. Přitom šlo v koncovce o vyrovnaný zápas.

Šlo, ale nám spíše v otázce postupu či nepostupu uškodily jiné těsné prohry. Třeba v Děčíně jsme vedli ve druhé půli o pětadvacet bodů, a přesto jsme prohráli, byli tam i jiné hodně těsné porážky. Právě po nich jsem si říkal, že to v konečném účtování může být průšvih, což se také potvrdilo.

Ještě v zápase v Pardubicích se s tím ale dalo něco dělat.

Spoléhat na to, že to urveme na poslední chvíli právě tam, už bylo těžké. I když jsme se po špatném začátku do zápasu vrátili, domácí vyhráli zaslouženě, nás může jen těšit, že to nedostali zadarmo.

Není situace, která vás posílá do skupiny mimo elitu po celkem zdařilém průběhu sezony přece jen zklamáním?

Zklamáním možná ano v tom smyslu, že se to nepovedlo, na druhé straně to bereme tak, že jsme oproti předcházející sezoně opět zaznamenali krok směrem nahoru. Je to vidět na počtu výher, na to, koho jsme byli schopní porazit. Přitom kdyby se na poslední chvíli nezměnil systém soutěže, asi bychom ve skupině A1 byli.

Myslíte snížení počtu jejích účastníků?

Přesně tak. My před sebou máme poslední utkání základní skupiny a Olomoucko chceme určitě porazit. Pokud se nám to podaří, tak do osmičky s největší pravděpodobností budeme. Už nám to sice nahoru nepomůže, ale každá výhra se teď bude hodit, deset nadstavbových kol bude těžkých a my chceme poprvé do play off.

Snížení počtu účastníků elitní skupiny bylo zdůvodňováno tím, že v této nejisté době není žádoucí hrát tolik zápasů. Co vy na to?

Respektuji to, doba je opravdu zvláštní. Na druhé straně při tom nedávném rozhodování byly i jiné varianty. Myslím si, že se dalo zachovat i to, co se řeklo před sezonou, tedy osm plus čtyři. Byl tam rozumný návrh, že by se podobně jako ve fotbale hrála horní nadstavba jen jednokolově s tím, že lépe umístěné týmy by hrály čtyřikrát doma a třikrát venku a hůře postavené by to měly obráceně. Už to ale nezměníme a teď se soustředíme na to, co nás čeká.

Třeba i na to, že se řada týmů na vyvrcholení sezony posiluje?

Touto cestou v tuto chvíli nepůjdeme. Tým máme kvalitní, navíc doba je taková, jaká je. A i když na jedné straně máme jasný cíl play off, na druhé stojí fakt, že se letos nesestupuje.

Co případná zranění?

S tím trochu bojujeme. Křídelník Barac hraje poté, co si zlomil nos, a určitě to není příjemné. Má sice ochrannou masku, ale třeba v Pardubicích dostal svoje a určitě to bylo hodně bolestivé, snad už se to bude jen lepšit, je to pro nás hodně důležitý hráč. Ondra Peterka hraje od utkání s Kolínem s vykloubeným prstem, za normálních okolností by to bylo na sádru. Naštěstí se nám až doposud vyhýbal covid, snad to tak i zůstane, ale zranění doufám už ne.

Po zakončení základní části NBL vás čeká čtvrtfinále Českého poháru, v němž vám jeho los za soupeře určil letos velmi dobře hrající USK Praha. Co na to říkáte?

Že je to těžký soupeř, ale zároveň výzva. Jde o pohár, hraje se na neutrální půdě jen na jeden zápas, určitě se pokusíme uspět.