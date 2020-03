Basketbalistky Hradce potvrdily druhé místo, teď budou čekat, co dál

Po událostech posledních dnů to vypadá, že by jim právě tato jasná výhra 88:65 mohla potřetí v historii zajistit stříbrné ligové medaile.

„Do utkání jsme vstoupily velmi dobře, v útoku jsme byly maximálně produktivní, dalo nám to sebevědomí a hrály jsme hru, jakou chceme,“ hodnotila výkon hradeckého družstva jeho trenérka Romana Ptáčková.

K pochopení důležitosti zápasu - pochopitelně s odhlédnutím od aktuálních událostí spojených se situací ohledně koronaviru - je potřeba říci následující: Když se hradecké Lvice se do Brna vypravily k předposlednímu zápasu nadstavbové skupiny, patřila jim druhá příčka s výhodou jedné výhry před třetím družstvem, kterým bylo právě KP Brno. Zápas měl rozhodnout, zda druhé místo získají.

Pokud by v Brně prohrály, soupeřky by je v tabulce díky lepšímu poměru vzájemných utkání předběhly, naopak výhra by jim bez ohledu na výsledky posledního kola zajistila první místo ve skupině a druhé celkově za USK Praha. A vyhrát se jim skutečně podařilo, a to ještě před tím, než vyšlo včerejší vyhlášení nouzového stavu.

Lvice vyrazily do Brna k zápasu, který se odehrával bez diváků, po prohrách v posledních dvou vzájemných zápasech. Případná třetí porážka by je poslala za soupeřky.

Jenomže Lvice zahrály velmi dobře. Po úvodu, který pochválila trenérka Ptáčková, protože jim už po první čtvrtině přinesl dvanáctibodový náskok (21:9), pokračovala jejich spanilá jízda i dál. Jen na konci první půle se až pětadvacetibodový náskok (39:14) o deset bodů snížil, ale stále byl velký.

„Na konci první půle sice zákonitě přišlo z naší strany uvolnění, čehož soupeřky využily ke snížení, ale třetí čtvrtinu jsme vzaly velmi zodpovědně a výsledek je pro nás velmi přijatelný,“ potěšilo hradeckou trenérku.

Za normálních okolností by tato výhra znamenala dvě výhody pro play off: jednak by se v něm hradecké družstvo v případě postupu do semifinále vyhnulo bezkonkurenčnímu USK, jednak by v něm na začátku a hlavně v případě rozhodujícího zápasu mělo výhodu domácího prostředí.

Avšak všechno je jinak, sezona nepokračuje...