Návrat ze zámoří, Hradec Králové přivedl posilu pod koš

Basket

Zvětšit fotografii Basketbalista Dominik Heinzl v minulých sezonách působil v zámořské univerzitní soutěži, od nové bude hrát v Hradci Králové, kde posílil Královské sokoly před jejich druhou sezonou v Národní basketbalové lize. | foto: LCCC Sport

dnes 9:06

Američan v sestavě, tak jak tomu bylo v minulé sezoně, to sice nebude, přesto právě realizovaný příchod nového hráče do týmu hradeckých Královských sokolů s Amerikou výrazně souvisí. Dominik Heinzl, bývalý mládežnický basketbalový reprezentant, totiž do Hradce Králové přichází po letech strávených na americké univerzitě.