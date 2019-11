Cíl hradeckých basketbalistů? Mít na Brno tři výhry náskoku

Posila pod koš: Američan Pokud se potvrdí informace, které o něm přicházely a přicházejí, měla by to pro basketbalisty Hradce Králové být posila na místě, kde mívají problémy. Už ve čtvrtek totiž s týmem trénoval 203 centimetrů vysoký Američan Harold Ridgeway, jenž by měl ve zbytku sezony Královským sokolům výrazně pomoci především v podkošových prostorech. „Posilu na tento post potřebujeme. Ridgeway vypadá velmi dobře nejen na hřišti, ale také jako výborný parťák do kabiny. Pro nás to je dobré i proto, že pod košem rotujeme tři hráče a to je málo,“ sdělil trenér hradeckého družstva Lubomír Peterka. Osmadvacetiletý Ridgeway naposledy hrál v australské lize, kde dosahoval přes 15 bodů na zápas a doskakoval přes 11 míčů. „Z výběru jeho nejlepších akcí je zřejmé, že rád smečuje a blokuje míče, což je to, co našemu týmu chybí. Navíc je to spolehlivý obránce, který se nebojí kontaktu,“ uvedl kouč. Přestože Američan s basketbalovou minulostí na tamních univerzitách přichází z Austrálie, kontakt s evropským basketbalem už má, v minulosti totiž působil v Kosovu. Včera už byl na stránkách basketball. eurobasket.com veden jako hráč Hradce. Pokud se podaří dotáhnout všechny formality, mohl by dnes nastoupit.