Těsné prohry ohrožují bronz. Nepochopitelné chyby, říká trenérka Hradce

V Chomutově totiž po vyrovnaném průběhu zápasu prohrály těsně o tři body 73:76, když dvě vteřiny před koncem měla na ruce alespoň vyrovnání trojkovým pokusem kapitánka Effangová.

O dva dny později šly na domácí palubovce za vítězstvím důrazněji, ještě těsně před koncem o bod vedly (61:60), ale čtyři vteřiny před závěrečným signálem košem soupeřek o výhru přišly.

Aby ziskem medaile zakončily i tuto sezonu, už nesmějí v sérii hrané na tři výhry zaváhat. Poprvé to bude platit už dnes, kdy se hraje třetí zápas série v Chomutově. „Nebudu lhát, je to pro nás samozřejmě nepříjemné, ale vždycky říkám, že zajíci se počítají až po honu,“ komentovala současnou situaci kapitánka hradeckého družstva Pamela Effangová.

Podle ní se současná situace, ke které došlo po dvou více než vyrovnaných zápasech, nedá zdaleka považovat za ztracenou. Možná, že naopak hradecké družstvo postavila do pozitivnější pozice: „Troufám si tvrdit, že ještě není konec, byť to teď bude na palubovce Chomutova. My už nemáme co ztratit a dáme do toho všechno.“

Lvice nebyly daleko od výhry ani v jednom ze zápasů, v nichž narazily na rivala, který hraje o svoji v historii první ligovou medaili. Navíc Chomutov šel do play off jako lépe umístěný tým v základní části, v ní v obou vzájemných zápasech zvítězil. V boji o bronz to ale mohlo být jinak, zvlášť ztráta domácího zápasu Hradečanky bolí.

„Prohrály jsme si to samy, v naší hře byly mentální, často nepochopitelné chyby,“ mrzí trenérku hradeckého družstva Romanu Ptáčkovou.

Přitom její tým i ve vyrovnaném průběhu směřoval k vítězství. Tři a půl minut před koncem vedl o šest bodů 56:50 a k vyrovnání série měl blízko.

Závěr však ale hradeckému družstvu nevyšel a čtyři vteřiny před koncem košem Bartoňové dostal rozhodující úder.

„Vedly jsme o šest bodů, ale místo aby volily lehčí střely, byly trpělivější a třeba si došly pro faul, hráčky trochu nepochopitelně dál zkoušely tříbodové pokusy. I z rychlého protiútoku střílíme trojkový pokus, ale nedáme ho. Na druhé straně hned dostaneme koš s faulem, k tomu není co dodat,“ viděla hlavní příčinu bodového kolapsu v závěru utkání trenérka. Podle ní byl koš Bartoňové, na který hradecké družstvo už nemělo čas odpovědět, jen logickým vyústěním: „Přišel za to zasloužený trest.“

A ještě jedna nepříjemnost pro Hradec před další bitvou: přišel o zraněnou Fišerovou, absence vypadá na dlouho.