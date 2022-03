Kapitánka Hradce po výhře v Chomutově: Chceme tady ve čtvrtek slavit postup

Po vítězství 75:68 srovnaly stav série na tři vítězství na 1:1 a už zítra v ní mohou jít do vedení, ve třetím utkání budou mít výhodu domácího prostředí.

„Jsme nadšené, že jsme to tady ubojovaly,“ uvedla hradecká kapitánka Pamela Effangová, „série je vyrovnaná, sice se může protáhnout na pět zápasů, ale my ji chceme zakončit už ve čtvrtek tady s tím, že postoupíme.“

Pokud by se přání hradecké kapitánky splnilo, postoupily by obhájkyně stříbrných medailí do semifinále, aniž by k tomu musely využít i páté utkání, jež by po tom čtvrtém ve čtvrtek v Chomutově následovalo v sobotu v Hradci.

Právě tam ve středu série začala porážkou Hradce o patnáct bodů (70:85). Třetí tým základní části ale tlaku nepodlehl a šestému Chomutovu prohru na jeho palubovce vrátil.

„Předvedli jsme o hodně lepší výkon než doma, kde jsme udělali spoustu chyb v obraně a ani naše nasazení nebylo takové, jaké bylo potřeba,“ uvedl manažer klubu Miroslav Volejník, jenž z pozice trenérského asistenta v zápasech play off zatím zaskakuje za nemocnou hlavní trenérku Ptáčkovou, „první zápas jsme si podrobně rozebrali a náš výkon byl o sto procent lepší.“

Podle Volejníka k tomu přispělo i to, že se k týmu mohly připojit i hráčky, které v minulých dnech kvůli nemoci absentovaly: „Jsme rádi, že jsme na tréninku konečně měli plný stav a věřím, že to bude ještě lepší, než to bylo teď.“

Hradec o své výhře v Chomutově rozhodl výborným nástupem do 2. poločasu, v němž získal náskok až 20 bodů.