Jubileum je blízko. Basketbalistkám Hradce stačí už jen jedna výhra

Budou na to mít tři pokusy, první už v sobotu v Brně na hřišti družstva, které šlo do vzájemných bitev tradičních rivalek v pozici favoritek. Jednak proto, že v základní části obsadilo třetí místo, zatímco hradecké Lvice skončily šesté se ztrátou pěti výher z osmnácti zápasů, jednak proto, že oba vzájemné zápasy v dlouhodobé části ovládlo.

Lvice do série vstoupily skvěle už o víkendu výhrou v Brně (72:59) a tu na domácí palubovce potvrdily výborným výkonem (83:67). Zvýšily tak náskok v sérii hrané na tři výhry na 2:0.

„Soupeřky hrají v trochu užší rotaci, tak jsme do toho daly vše a podařilo se nám je porazit. Byl to velmi náročný zápas a já bych chtěla holky pochválit za velmi bojovný výkon,“ uvedla trenérka hradeckého týmu Romana Ptáčková. První čtvrtinu sice lépe zvládl hostující tým, ale vyhrál ji jen o jeden bod a druhá část už patřila Lvicím. Dařilo se jim nejen střelecky. „Dobře jsme bránily a přechodová fáze do útoku byla také skvělá. Soupeřky jsme navíc přeskákaly pod koši, což se nám proti nim povedlo poprvé v sezoně,“ pokračovala v chvále trenérka.

Slova o dobré obraně platila hlavně o druhé půli, v níž Lvice soupeřkám z Brna dovolily zaznamenat pouze 28 bodů.

Pokud Lvice jeden z tří pokusů dostat se do semifinále využijí, čeká je od sezony 2012/2013 v bojích o medaile desátá účast v nepřerušené řadě. Pouze v sezoně 2015/2016 neskončila ziskem cenného kovu, tehdy jim ho v sérii o bronz vzaly rivalky z Trutnova, a to přesto, že v rozhodujícím pátém zápase Hradečanky vysoko vedly.

Že vám počet sezon a šňůra účasti Lvic v ligovém semifinále nevycházejí, protože jde od roku 2012 o jedenáctou sezonu? Způsobil to ročník 2019/2020, v němž se boje o medaile kvůli covidové pandemii nestihlo odehrát.