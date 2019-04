Baráž je jistá. Nezbývá než to brát tak, jak to je, říká kouč Hradce

Hradečtí Královští sokoli budou za více jak měsíc zachraňovat své místo na slunci Národní basketbalové ligy v baráži. „Nechtěli jsme to, ale nezbývá než to přijmout tak, jak to je,“ říká smířlivě kouč hradeckého družstva Lubomír Peterka.

Pro něj i pro celý tým to bude novinka, v uplynulých sezonách, v níž hradecký tým vedl, se ho totiž snažil mezi elitu dostat. Povedlo se to loni po řadě let, v nichž patřil v 1. lize, druhé nejvyšší soutěži, k elitě. Nyní bude trenér se svými hráči stát na opačné straně postupové, či chcete-li sestupové, barikády. Nebude dobývat, ale zachraňovat.

Královští sokoli Nováček letošního ročníku Národní basketbalové ligy obsadí v této soutěži poslední místo, nic na tom nezmění ani dva jejich poslední zápasy na USK Praha (zítra) a doma s Kolínem (10. dubna).

Kvůli tomu budou muset o záchranu v soutěži hrát v baráži s týmy či s týmem 1. ligy.

Tato soutěž je zatím ve čtvrtfinále, největším jejím favoritem je Jindřichův Hradec, který v NBL hrál v minulé sezoně, ale v loňské baráži byl lepší Hradec Králové.

„Určitě se o to porveme. Věřím, že nám rok v NBL něco dal a že to na nás bude v baráži vidět,“ je přesvědčen hradecký kouč.

Královští sokoli si stoprocentní jistotu nutnosti zachraňovat se v baráži, přivezli ve středu večer z Ostravy. Už několik kol předtím ale bylo jasné, že vyhnutí se tomuto údělu se ztrácí v nedohlednu. A to přesto, že tým začal nadstavbovou část ve skupině o záchranu výborně a po dvou výhrách se bodově dotáhl na předposlední Ostravu.

Místo dalšího ataku, jenž by vedl k opuštění poslední příčky, která jediná znamená pád do baráže, ale přišel pravý opak – tým od té doby nevyhrál.

„Bohužel se sešlo několik věcí. Šest týdnů byl mimo Lošonský, náš klíčový hráč, poté se k němu přidal další pivot Hampl a najednou nám zůstal jediný, což výrazně ovlivnilo možnost rotace hráčů. Navíc po našich výhrách přišla reprezentační pauza a po ní jsme neměli optimální formu,“ vysvětluje si kouč, proč a se na slibný vstup do skupiny o záchranu nepodařilo týmu navázat.

Spíše než lámáním se hlavy ve smyslu „co by, kdyby“ se teď Královští sokoli snaží dívat dopředu a připravit se na to, co jim sezonu může zachránit. „Sice skončíme v NBL poslední, ale myslím si, že jsme trapnou roli nehráli. A snad se to projeví i v baráži,“ věří kouč.

O té ale zatím může s jistotou říct, že proběhne krátce před polovinou května a že v ní jedním z účastníků budou jeho Královští sokoli. Soupeři? Zatím se rozhoduje, kdo, případně kolik jich bude, 1. liga je teprve u čtvrtfinálových sérií.

„Tam, stejně jako v předcházejících letech, kdy jsme baráž hráli jako zástupci 1. ligy my, existuje víc variant,“ připomíná Peterka. Jednou ze dvou základních je ta, že do ní budou chtít zasáhnout oba finalisté 1. ligy, na což mají nárok. Poté by se 10. až 12. května hrál turnaj tří týmů na palubovce vítěze 1. ligy. Druhou, s níž se Hradec potkával v minulých sezonách, je ta, že baráž bude chtít hrát jen vítěz 1. ligy. Pak by na Hradec čekalo dvojutkání s tímto soupeřem, jedno doma, druhé u něj.

„Informace o tom, že by o postup do NBL chtěly hrát dva týmy, se objevily, bude záležet, kdo v 1. lize postoupí do finále,“ vysvětluje hradecký kouč.

Přestože se nedá stoprocentně předjímat, kdo nakonec z 1. ligy bude o postup hrát, zřejmé je, že největším favoritem a patrně nejjistějším možným rivalem Hradce bude rovněž Hradec, ale Jindřichův. Družstvo z jižních Čech, jako poslední tým NBL, totiž před rokem v baráži s Hradcem východočeským neuspělo a sestoupilo. Bylo to pro něj ohromné zklamání, ale to záhy vyústilo v maximální snahu hned po roce se mezi elitu vrátit.