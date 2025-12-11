Hledáme lídra, zní od basketbalistů Hradce Králové. Došlo i na hráčské změny

Vedení basketbalového klubu Gapa Hradec Králové v minulých dnech výrazněji sáhlo do složení kádru nováčka nejvyšší soutěže. Už minulý týden hradecký tým opustil Tomáš Mikyska, na stejnou pozici přišel Austin Johnson, jenž podepsal smlouvu do konce sezony. Zdá se, že to nebyl špatný nákup, i když jeho víkendová premiéra na palubovce pražského USK skončila vysokou porážkou Hradce 58:93.

Momentka z utkání USK Praha - Hradec Králové. | foto: USK Praha

V těchto dnech se na první start v klubu připravuje další zámořská posila, tentokrát z Kanady. Nahradí Matiju Popoviče, který na jaře družstvu výrazně pomohl v úspěšné baráži proti Jindřichovu Hradci a pak se v klubu dohodl na trvalém angažmá. To ale vydrželo jen tři měsíce.

„Čekali jsme od vzájemné spolupráce z jeho strany víc, proto jsme se rozešli,“ uvedl manažer hradeckého klubu Peter Sedmák k nejnovější hráčské rošádě v kádru.

Hradec není v lehké situaci. V úvodu sezony sice překvapivě zabral, ale od té doby uspěl jen dvakrát a nasbíral už jedenáct porážek. V tabulce se tak krčí na jejím chvostu. „Je to pro nás náročné období,“ přiznává manažer. „Ale je pravda, že s třemi výhrami jsme na jedné hromadě hned s několika dalšími týmy.“

Nymburk potvrdil dominanci, Brno přehrál o 38 bodů. Slaví také Pardubice a Opava

Vrcholem špatného období byla pro hradecký tým víkendová vysoká porážka na USK. Zvlášť závěr musel být frustrující, za poslední čtvrtinu zaznamenali hráči jen sedm bodů, zatímco 30 jich inkasovali. „Závěr opravdu nebyl z naší strany moc pěkný. Podle mého názoru se zápas zlomil ve třetí čtvrtině, kdy nám domácí odskočili,“ konstatoval Sedmák.

Ani nepříjemný výsledek z hlavního města spojený s porážkami v předcházejících zápasech však Hradecké nesrazil až na kolena. Tři výhry mají i pražské celky Slavia a USK, jen o jednu víc má Ostrava. „Je to hodně vyrovnané, ale cítíme, že by tým mohl dokázat víc,“ odnáší si ze současné situace manažer Sedmák.

I proto klub sáhl ke zmiňovaným změnám. Problém ale zřejmě bude o něco hlubší a najít recept na řešení nebude jednoduché. „Nedaří se nám herně, neproměňujeme střely včetně trojkových. A hlavně nám chybí lídr, který by se za tým postavil ve chvílích, kdy se nedaří,“ vysvětluje manažer. „I proto lídra týmu hledáme, ale není to jednoduché, hráčů moc není.“

Na pozici lídra do sezony vstoupil Alessandro Petrič, jenomže tento kapitán a borec, který na to má vhodné vlastnosti, je zraněný. „A ještě měsíc bude mimo hru,“ říká Sedmák.

V této nelehké situaci měli mít Hradečtí před sebou ještě druhý zápas dvou týmů z konce tabulky. Po USK Praha, který se výhrou ve vzájemném utkání ze dna dostal, měla v sobotu do předposledního Hradce přijet nyní poslední Slavia Praha. Jenže duel byl odložen na neurčito kvůli nemoci v mužstvu soupeře.

