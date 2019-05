Skvělá sezona. Do další půjdou hradecké basketbalistky beze změn

Před rokem dost dlouho nebylo jasné, zda některá hráčka na poslední chvíli neodejde. K tomu se přidala zranění několika klíčových, takže se jich letní příprava moc netýkala.

A aby toho nebylo málo, také záležitost s pozdějším nejvýznamnějším partnerem klubu se táhla. Důsledek se dostavil, začátek sezony nebyl pro basketbalistky Hradce Králové nijak zvlášť úspěšný.

Všechno je ale zapomenuto, hradecké Lvice totiž za sebou nakonec mají jednu z nejúspěšnějších sezon své historie. Nejprve ve Středoevropské lize skončily druhé, poté poprvé v historii získaly Český pohár a sezonu slavně zakončily ziskem bronzových ligových medailí.

„Přitom začátek sezony pro nás byl dost složitý,“ připouští manažer hradeckého klubu Miroslav Volejník.

Proto hned na začátku: Minulá sezona skončila před několika dny, ale jaký je výhled na tu další, aby se neopakoval začátek loňské?

Takový, že tým by měl být stejný. Z našeho pohledu není důvod, aby se měnil.

Nikdo tedy neodejde a ani nebudete nikoho shánět?

Zatím to tak vypadá a jediný otazník je, zda bude pokračovat Lichtarovičová. Jinak s ostatními hráčkami jsme se dohodli, pro nás je důležité, že všechny chtějí v Hradci zůstat a pokračovat. Včetně Buraové, která zvažovala konec, ale na příští sezonu ještě zůstane.

Nabízí se i srovnání příprav, ta loňská neproběhla zvlášť u některých hráček právě ideálně.

Některé věci neovlivníte. Loni to bylo složité u několika hráček. Nevěděli jsme, jestli bude pokračovat Andrea Klaudová. Petra Kulichová a Kristýna Minarovičová měly zdravotní problémy a trénovat nemohly. A tak nakonec jsme před ligou odehráli jen dva turnaje, kde jsme měli k dispozici osm hráček včetně dorostenek.

Bylo to také v úvodu sezony znát. Jak moc to období bylo složité?

Je pravda, že se to na výkonech a výsledcích na začátku ligové soutěže odrazilo a pak jsme se pohybovali na čtvrté, páté příčce základní části. Věřili jsme ale, že si to vše sedne, že se hráčky dostanou do formy, což se také potvrdilo. Nakonec nám zase tak moc nechybělo, abychom se dostali na druhé místo a s tím měli možnost se v semifinále play off vyhnout USK Praha.

Když pomineme, semifinále proti jasnému favoritovi, play off jste zvládli velmi dobře, byť jste jak ve čtvrtfinále, tak v sérii o bronz nastupovali proti družstvům, která v základní části skončila před vámi.

Za to jsme rádi, i když to jednoduché nebylo. Ve čtvrtfinále vzbuzovala sestava Nymburka respekt, zvlášť když na poslední chvíli na soupisku dopsali dvě Američanky. Je pravda, že jim chyběla ústřední rozehrávačka Webbová, ale ani my jsme nebyli kompletní, ale zvládli jsme to velmi dobře.

A souboj o bronz s KP Brno, která v základní části skončila druhá?

Přišlo mi, že její tým byl po náročné sezoně přece jen unavenější, hrál několik soutěží a když jsme se utkali o bronz, už jsme měli vyrovnanější kádr. To podle mě rozhodlo.

Vedle ligového bronzu jste získali také stříbro ve Středoevropské lize a pak jste slavně poprvé v historii dobyli Český pohár.

Hlavně Český pohár pro nás je historickým úspěchem. A je pravda, že jsme jím přebili zklamání z toho, že se nepovedlo vyhrát Středoevropskou ligu. Zklamání proto, že jsme úspěšně prošli semifinále a ve finále proti sobě měli tým, který jsme v základní skupině dvakrát porazili. Škoda, ale Český pohár nám to vynahradil, navíc nám jeho zisk zlepšil sebevědomí na konec ligy.

Příští sezona je sice ještě poměrně daleko, ale jak plánujete přípravu, abyste v jejím úvodu neměli problémy jako loni?

Další sezonu vyhlížíme s vírou, že příprava proběhne v mnohem větší pohodě. I když musíme počítat s tím, že řada hráček plní a bude plnit reprezentační povinnosti, snad budeme mnohem víc pohromadě a také plánujeme, že před startem ligy sehrajeme i víc zápasů.