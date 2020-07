Co je s hvězdami Houstonu? Harden a Westbrook se k týmu připojí později

„Myslím, že to nebude trvat moc dlouho,“ uklidňoval fanoušky D’Antoni. „Vyřeší se to. Některé věci nemůžete mít úplně pod kontrolou, ale za pár dnů tady budou. Není to ideální, ale přípravu týmu to nezpomalí.“

Houston je v pořadí Západní konference šestý a má už jistou účast v play off. První zápas v Orlandu odehraje 31. července proti Dallasu.

Sobotní trénink na Floridě zmeškali rovněž Dwight Howard a Danny Green z Los Angeles Lakers. Green podle médií chyběl lídrům Západní konference kvůli závadě v procesu testování na covid-19, Howard potřeboval ještě jeden negativní test, neboť do Orlanda necestoval s mužstvem.