Houston má jisté play off Poháru NBA, proti Minnesotě uspěl v prodloužení

Basketbalisté Houstonu v NBA zvítězili na palubovce Minnesoty 117:111 po prodloužení a zajistili si tak postup do prosincového play off Poháru NBA. Pro Houston to byla třináctá výhra celkově v sezoně, z toho třetí do tabulky pohárové skupiny A na Západě. Třetí pohárovou výhru vybojovali také Milwaukee Bucks, kteří uspěli v Miami 106:103 a postup v poháru už by jim neměl uniknout. Naopak obhájci pohárového titulu z minulé sezony Los Angeles Lakers prohráli ve Phoenixu 100:127 a postup se jim vzdálil.