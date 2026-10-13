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Houškiáda v Hradci, talent udivuje i tátu. A jeho sen o NBA? Ať si jím žije!

Ondřej Bičiště
  16:05
Děčínský basketbalista Marek Houška se vrací do obrany.

Děčínský basketbalista Marek Houška se vrací do obrany. | foto: BK GAPA Hradec Králové

Děčínský basketbalista Marek Houška zklamaný po porážce v Hradci Králové
Děčínský basketbalista Marius Grazulis na hradecké palubovce
Brion McLaurin z Hradce Králové přihrává.
Brion McLaurin z Hradce Králové zakončuje na koš Děčína přes Mariuse Grazulise.
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Žádné dlouhé rozkoukávání. Basketbalový supertalent Marek Houška nabral turbo rychlost i v NBL, v 17 letech se skoro přes noc stal jedním z lídrů Děčína. Naposledy v Hradci Králové exceloval – nasázel jedenáct bodů v řadě, celkově 25 a dosáhl užitečnosti 41. Překvapuje i tátu Jakuba, legendu Válečníků. „Člověk v něco doufá, ale tohle asi nečekal nikdo. Samozřejmě je pořád co zlepšovat, ale na sedmnáct let to docela jde,“ ušklíbne se Houška starší.

V Hradci to byl Markův kariérní rekord, ale vysoká čísla si drží od začátku sezony. V šesti zápasech má průměry 11,5 bodu, 4,3 asistence a 4,8 doskoku. Na palubovce tráví přes 20 minut.

„Zatím hraje to, co se od něj čekalo. Maká, vždy tam přinese nějakou energii. Je fajn, že má důvěru a hraje kolem dvaceti minut, což je pro hráče jeho věku a somatotypu velká porce. V Hradci mu to vystřelilo, ale myslím, že odvádí stabilní výkony, což je dobře.“

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Na palubovce Hradce Králové to byla Houškiáda, teenager jedenáctibodovou šňůrou prakticky sám vymazal náskok domácích a poslal zápas do prodloužení. Jeho celková čísla ohromují: stoprocentní dvojková střelba (4/4) i trestné hody (8/8), šedesátiprocentní trojková (3/5), 26 minut na hřišti, 25 bodů, 7 doskoků a 8 asistencí!

„Dostal se do nějakého svého flow, bylo na něm vidět, že ho neskutečně štve, jak se ten zápas vyvíjí. Kluci se semkli, začali bláznit, on ten prapor zvedl bodově,“ ocenil bývalý pivot Děčína. Válečníci však nakonec k obratu zápas nedotáhli, v prodloužení padli 93:99. „Máru to hrozně mrzelo, bylo to blízko. Ta jeho šňůra byla krásná, všichni koukali jako zmrazení. Povedlo se mu to, ale tým prohrál, to je vždy černá kaňka. Ten příběh mohl být ještě daleko hezčí.“

Pro Armex to byla teprve druhá porážka v sezoně proti čtyřem výhrám. „Je vidět, že chemie a všechno okolo týmu je v pořádku. Přijdou těžší zápasy, ale pro nás jako pro Děčín je ten začátek super.“

A pro Houšku juniora je až pohádkový, spolu s Janem Štěrbou je nejlepším střelcem týmu. „Samozřejmě si tím na sebe vytváří tlak. Bude se po něm chtít, aby už takhle hrál pořád. Ale lídra bych z něj ještě nedělal, tolik bych na něj nenakládal. K tomu je dlouhá cesta, i když to v sobě má. Musí to však potvrzovat dlouhodobě.“

Houška junior debutoval v NBL v minulé sezoně v 16 letech jako jeden z nejmladších hráčů v historii, na kontě teprve 26 startů v nejvyšší soutěži. Roli lídra se teď může učit od Tomáše Vyorala, s nímž v Děčíně utvořil nové rozehrávačské duo. „Funguje to skvěle, dokážou si vyhovět, oba jsou tvořiví hráči,“ líbí se Houškovi staršímu.

Vyoral na Marka „dohlíží“ už od jeho sedmi let. „Když tu hrál poprvé, pomáhal s trénováním malých kluků. A teď dává Markovi i dalším našim mladým hráčům individuální tréninky, věnuje se jim i takhle. Předává jim zkušenosti, co nabral, což je skvělé.“

Jako tátu Houšku Markův úspěch těší, ale zůstává při zemi. „Samozřejmě bych nejraději byl na tribuně a řval jako on, je to pro mě trošku emočně složitější. Jsem rád, jak hraje, ale pořád má co zlepšovat: obranu, úspěšnost střelby, driblinky. Má ve všem dobrá čísla, ale vždy to může být lepší!“

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Už i na své houžvičkové postavě Marek Houška zapracoval. „Je často v posilovně, věnuje se tomu hodně a začíná se to projevovat. Někdo ho teď viděl po dlouhé době naživo a říká: Ty jo, on už má i svaly. Ví, že to potřebuje, protože basket je hodně silový sport.“

A Houška mladší dělá všechno, aby v něm prorazil co nejvíc. Kromě NBL chce letos uspět na světovém šampionátu U19, možná dostane znovu pozvánku i do českého reprezentačního áčka. A v únoru jede na závěrečný kemp NBA a FIBA Basketball Without Borders v americkém Phoenixu při příležitosti All-Star Game 2027. To ho může zase přiblížit jeho největšímu snu – zahrát si nejslavnější ligu světa. I táta mu to samozřejmě přeje. „On si ten sen do hlavy dal, tak ať si jím žije. A když to vyjde, bude to krásné.“

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