Houška junior: Hrát s Ústím o zlato je sen. Bylo by to největší finále v Česku

Ondřej Bičiště
  8:52
Lepší scénář pro derniéru dlouhodobé části ligy by basketbaloví Válečníci vymýšleli těžko. Domácí výhra 85:80 nad arcirivalem Slunetou, díky ní přímý postup do čtvrtfinále. A pro play off výrazně přívětivější cesta, než Děčínu hrozila.
U míče rozehrávač Marek Houška.

U míče rozehrávač Marek Houška. | foto: Ondřej Bičiště, MF DNES

„Všichni nás odepisovali a říkali, že jsme nejhorší Děčín za posledních pět let. Ale my jsme ukázali, že prostě ne. V derby jsme na hřišti nechali život a přesně tak to bude vypadat i v play off,“ je bojovně na laděný válečnický benjamínek Marek Houška.

Žádný odpočinek, hned předkolo a v případě postupu do čtvrtfinále druhé Pardubice, s nimiž mají Válečníci letos bilanci 0:4, to byla znamenala porážka v derby. Takhle má Armex týden na odpočinek a za soupeře třetí Brno, které letos už třikrát porazil. A z loňska s ním má nevyřízené účty za vyřazení v sedmém semifinále. „Chceme jim to vrátit se vším všudy,“ přeje si šestnáctiletý rozehrávač.

Vezmeš si mě? Děčínský bubeník při největším zápase NBL poklekl

Vy jste loňskou semifinálovou sérii s Brnem ještě sledoval jako fanoušek, teď už budete důležitou součástí týmu. Jak to vnímáte?
Je to neskutečné. Loni jsem ještě fandil, letos jsem si proti Brnu už dvakrát zahrál. To minulé vyřazení v sedmém zápase semifinále všechny bolelo, do finále chyběl kousek. Ale takový je sport a teď je šance na odvetu.

Sérii ovlivnila kauza Frey, tehdejší brněnský lídr za zdvižený prostředníček dostal jen pokutu a sedmý zápas pak rozhodl.
Je to už dávno, teď se soustředíme na novou sérii. Zase tam necháme život jako v zápase s Ústím a snad to bude stačit na to, co chceme – postup do semifinále.

Dlouho to vypadalo, že budete muset do předkola a budete mít podstatně těžší cestu, věřil jste, že se mu ještě můžete vyhnout?
Věřil jsem celou dobu. Když to takhle vyšlo na poslední kolo a zápas o všechno se Slunetou, nemělo to kam uhnout. Po té sérii proher a různých okolností, co se staly, jsme se tou výhrou mohli vykoupit. Hráli jsme výborný zápas, porazili jsme Ústí, o to je to sladší. A teď se v klidu můžeme připravit na Brno.

Vy jste přispěl k výhře devíti body, proměnil jste všech šest trestných hodů. Muž bez nervů?
Úplně ne. První čtyři byly v pohodě, když byla minuta dvacet do konce, šel jsem střílet dvě. U první lehce nervy pracovaly, ale nebylo to nic velkého. Byl jsem rád, že jsem mohl klukům pomoct, navíc v koncovce zápasu, bylo to super.

Emoce na děčínské lavičce, vlevo Marek Houška

Váš zatím nejlepší zápas v lize?
Asi jo. I díky té výhře. Zatím pokaždé, když se mi zápas povedl, tak jsme prohráli, teď jsme porazili Slunetu, na tu se všichni vždy nejvíc vyhecujeme. I lidi byli ve varu, bylo to krásné.

Pro čtvrtfinále se nějakou dobu rýsovalo i derby s Ústím, přál jste si ho?
Chtěl jsem derby v play off, hraju ho rád a daří se mi, vždy se vyhecuju. Teď máme Brno, tři roky za sebou na sebe v play off narážíme pravidelně. Myslím, že to bude zase výborná série, jako ty dvě minulé. Bude to žít, bude to velké.

Děčín těsně před play off razantně sáhl do kádru, z týmu odešli Rand a Davis. Šéf Lukáš Houser postrádal válečnický drajv, proč tam nebyl?
Nevím, jestli úplně nebyl, ale vždy nám tam něco chybělo. Bojovnost, sebezapření, že tam necháme život. Teď proti Ústí jsme to konečně v sobě našli a dokázali jsme, že nás nejde odepisovat.

A vy teď i díky těm změnám máte významnější roli v týmu. V nadstavbě jste měl v průměru téměř 13 minut na hřišti a 4,6 bodu.
Role je větší, dostávám víc prostoru a jsem za to vděčný. Snažím se toho využít.

A jak se sžíváte s dospělým ligovým basketem? Vybavíte si třeba nějaký souboj, který bolel?
Asi ani ne, nevybavuju si žádný zákeřný zákrok, že by si na mě někdo počkal. Ale vím, že ještě musím hodně zesílit.

Pracujete na tom?
Snažím se na tom pracovat, je to hodně důležitá věc, která mě v některých situacích limituje. Na ligu jsem si začal zvykat, přece jen jsem tam pár zápasů už odehrál, je to lepší než na začátku, kdy jsem tam trochu bloudil. Ale pořád je dost prostoru se zlepšovat, mít čím dál víc minut a být lepší ve všech činnostech.

Písečtí Sršni bodli po půli, v předkole play off využili i dvoutisícovou podporu

Pořád chcete zůstat v Děčíně? Netáhne vás to do ciziny, odkud se vám hrnou nabídky?
Teď chci tady splnit cíle, co máme, pak se uvidí, co a jak dál. Nějaké nabídky přišly, ale já se soustředím hlavně na Děčín. Mám velké vytížení tady, nejen v áčku, nemůžu si na nic stěžovat. Zahraničí je možnost, ale momentálně chci zůstat tady.

El Nordico ve čtvrtfinále nebude, ale ještě je šance potkat se s Ústím ve finále. Co byste tomu říkal?
To je sen! Hrát s Ústím o zlato, to by bylo hodně hodně velké! Možná největší finále, co kdy v Česku zatím bylo.

Může se stát, nebo je to sci-fi?
Podle mě může, nikdy neříkej nikdy. Třeba se to nějak zamíchá a možná se to stane. Ale my se teď musíme soustředit hlavně na čtvrtfinále, abychom přešli přes Brno.

Houška junior: Hrát s Ústím o zlato je sen. Bylo by to největší finále v Česku

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

