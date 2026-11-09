Kopecký, další produkt děčínské továrny na talenty. Sejdou se s Houškou v NBA?

„Je to neuvěřitelné. Kdyby mi to někdo řekl dva roky zpátky, tak bych tomu nevěřil. Jsem za tu šanci strašně rád,“ užívá si Kopecký své první okamžiky v Maxa NBL.
Generační talent Houška měl premiéru, když mu bylo 16 let, 3 měsíce a 8 dnů, Kopecký ji zažil také mimořádně brzy – když v září na pět minut naskočil do prvního zápasu v Plzni, bylo mu 16 let, 7 měsíců a 7 dnů. A hned zaznamenal i svoje premiérové dva body.
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Další dvě šance dostal až v listopadu, ale na ty mladík asi nikdy nezapomene. Šup s ním do vody, ať ukáže, jak umí plavat, nejspíš si řekl kouč Válečníků Tomáš Grepl. Na palubovce favorita ligy Slavie odehrál Kopecký 14 minut a zaznamenal 6 bodů, kolena se mu nerozklepala ani v bouřlivé atmosféře El Nordika – na hřišti strávil přes 12 minut a pomohl jedním bodem a hlavně 5 asistencemi.
„Hrál jsem už jedno derby za dospělé, ale to bylo za děčínskou rezervu v poháru. V NBL jsem to zažil poprvé a užil jsem si to moc. Neuvěřitelná atmosféra, úžasné pocity!“ rozplýval se rodák z Teplic.
Mladí děčínští rozehrávači Houška s Kopeckým se nelekli ústeckých Američanů se zkušenostmi z univerzitních lig i evropských soutěží.
„Co jsem slyšel, tak je to snad třetí nejmladší rozehrávačská dvojice v dějinách české ligy, ale když k nimi připočteme ještě devatenáctiletého Kučírka, který do derby také naskočil, tak jako trojice jsou možná v celé historii NBL nejmladší,“ usmíval se trenér Armexu Tomáš Grepl.
Jan Kopecký (16 let), Marek Houška (17), Martin Kučírek (19), Josef Gabriel, Michal Grill a Jakub Křišťan (všichni 20), Oliver Žižka (21). Tohle není děčínská juniorka, ale podstatná část sestavy ligového áčka pro derby.
Z Greplovy školky vyčníval především Houška, jenž nasázel 18 bodů, přidal 14 doskoků, jednu asistenci a dosáhl skvělé užitečnosti 24. „Na derby se těšil, zvládl to jako dospělý hráč, klobouk dolů,“ klaněl se kouč. „Pokud to půjde, chce v Děčíně odvést maximum. A my mu v tom musíme být nápomocní.“
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I pro Kopeckého je Houškova cesta vzorem. „Je skvělý. Je úžasné se na něj koukat, přeju mu to moc. Určitě bude mít velkou kariéru,“ nepochybuje další děčínský klenot.
S Houškou společně nastupují už od žáků. „S Márou hrajeme od U11 – U12, točíme se na pozicích jedna a dvě, potkáváme se i v mládežnických reprezentacích. Je úžasné naskočit takhle spolu i v áčku,“ užívá si student děčínského gymnázia.
Tuší, že jejich společná cesta s Markem Houškou se brzy minimálně na nějakou dobu rozdělí. „Mára je o rok starší, určitě bude brzy v zámořské NBA. Ale třeba bychom se jednou mohli sejít i tam,“ zasnil se Kopecký.
Zatím spolu začínají dirigovat Válečníky, jak by se vám líbila představa, že by dva Češi jednou společně režírovali některý tým v NBA?