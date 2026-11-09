Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Kopecký, další produkt děčínské továrny na talenty. Sejdou se s Houškou v NBA?

Ondřej Bičiště
  15:26
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Děčínský rozehrávač Jan Kopecký se dere k míči.

Děčínský rozehrávač Jan Kopecký se dere k míči. | foto: Ondřej Bičiště, Ondřej Bičiště,  MAFRA

Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL....
Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Děčín...
Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Marek...
Děčín, 7.11. 2026, BK Armex Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Kotel...
29 fotografií
Děčínská továrna na talenty vypustila do basketbalové ligy dalšího teenagera. Jako šestnáctiletý bažant loni debutoval v nejvyšší soutěži Marek Houška, po kterém už nyní touží věhlasné kluby z celého světa, letos nakukuje do NBL rovněž šestnáctiletý junák Jan Kopecký. V sobotním El Nordiku spolu utvořili jednu z nejmladších rozehrávačských dvojic v historii ligy a režírovali demolici Slunety 92:66.

„Je to neuvěřitelné. Kdyby mi to někdo řekl dva roky zpátky, tak bych tomu nevěřil. Jsem za tu šanci strašně rád,“ užívá si Kopecký své první okamžiky v Maxa NBL.

Generační talent Houška měl premiéru, když mu bylo 16 let, 3 měsíce a 8 dnů, Kopecký ji zažil také mimořádně brzy – když v září na pět minut naskočil do prvního zápasu v Plzni, bylo mu 16 let, 7 měsíců a 7 dnů. A hned zaznamenal i svoje premiérové dva body.

VIDEO: Do naha! Děčínský kotel jančí a Američan žasne. Lepší než v NBA, tvrdí

Další dvě šance dostal až v listopadu, ale na ty mladík asi nikdy nezapomene. Šup s ním do vody, ať ukáže, jak umí plavat, nejspíš si řekl kouč Válečníků Tomáš Grepl. Na palubovce favorita ligy Slavie odehrál Kopecký 14 minut a zaznamenal 6 bodů, kolena se mu nerozklepala ani v bouřlivé atmosféře El Nordika – na hřišti strávil přes 12 minut a pomohl jedním bodem a hlavně 5 asistencemi.

„Hrál jsem už jedno derby za dospělé, ale to bylo za děčínskou rezervu v poháru. V NBL jsem to zažil poprvé a užil jsem si to moc. Neuvěřitelná atmosféra, úžasné pocity!“ rozplýval se rodák z Teplic.

Mladí děčínští rozehrávači Houška s Kopeckým se nelekli ústeckých Američanů se zkušenostmi z univerzitních lig i evropských soutěží.

„Co jsem slyšel, tak je to snad třetí nejmladší rozehrávačská dvojice v dějinách české ligy, ale když k nimi připočteme ještě devatenáctiletého Kučírka, který do derby také naskočil, tak jako trojice jsou možná v celé historii NBL nejmladší,“ usmíval se trenér Armexu Tomáš Grepl.

Armex Energy Děčín - Sluneta Ústí nad Labem, utkání NBL. Marek Houška slaví úspěšnou akci.

Jan Kopecký (16 let), Marek Houška (17), Martin Kučírek (19), Josef Gabriel, Michal Grill a Jakub Křišťan (všichni 20), Oliver Žižka (21). Tohle není děčínská juniorka, ale podstatná část sestavy ligového áčka pro derby.

Z Greplovy školky vyčníval především Houška, jenž nasázel 18 bodů, přidal 14 doskoků, jednu asistenci a dosáhl skvělé užitečnosti 24. „Na derby se těšil, zvládl to jako dospělý hráč, klobouk dolů,“ klaněl se kouč. „Pokud to půjde, chce v Děčíně odvést maximum. A my mu v tom musíme být nápomocní.“

Ústí pod Labem! Děčínští bažanti řádili, rival pěnil: Degradace značky Sluneta

I pro Kopeckého je Houškova cesta vzorem. „Je skvělý. Je úžasné se na něj koukat, přeju mu to moc. Určitě bude mít velkou kariéru,“ nepochybuje další děčínský klenot.

S Houškou společně nastupují už od žáků. „S Márou hrajeme od U11 – U12, točíme se na pozicích jedna a dvě, potkáváme se i v mládežnických reprezentacích. Je úžasné naskočit takhle spolu i v áčku,“ užívá si student děčínského gymnázia.

Tuší, že jejich společná cesta s Markem Houškou se brzy minimálně na nějakou dobu rozdělí. „Mára je o rok starší, určitě bude brzy v zámořské NBA. Ale třeba bychom se jednou mohli sejít i tam,“ zasnil se Kopecký.

Zatím spolu začínají dirigovat Válečníky, jak by se vám líbila představa, že by dva Češi jednou společně režírovali některý tým v NBA?

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Nejproduktivnější Rytíř zůstane v Kladně. Pomůžu k úspěchu, věří Ojamäki

Devin Shore ze Sparty (vlevo) a Niko Ojamäki z Kladna v souboji u mantinelu

Hokejové Kladno si pojistilo svého nejproduktivnějšího hráče. Útočník Niko Ojamäki, finský olympijský vítěz a mistr světa, bude Rytířem nejméně do roku 2028. Aktuálně třetí tým nejvyšší soutěže o...

9. listopadu 2026  16:28

Macinka byl hokejistkám k smíchu. Divili se i v Americe, říká naštvaný kouč Češek

Chomutov, 29. 07. 2026, trénink české hokejové reprezentace žen. Šéftrenér Ivo...

Zatímco veřejnost a politiky slova ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé sobě) o hokejistkách mužatkách pobouřila, samy české reprezentantky prokázaly sílu ducha, kterou by mnozí chlapi mohli...

9. listopadu 2026  16:18

Macháč zakončil sezonu na tour vyřazením v úvodním kole ve Stockholmu

Tomáš Macháč ve druhém kole turnaje v Paříži.

Tomáš Macháč zakončil sezonu ATP Tour vyřazením v 1. kole tenisového turnaje ve Stockholmu. Prohrál 3:6, 4:6 s Chorvatem Bornou Gojem. Šedesátý hráč světa Macháč minulý týden na Masters v Paříži...

9. listopadu 2026  16:14

Biatlonový pár v očekávání. Preussová a Schempp vyhlížejí narození potomka

Bývalí němečtí biatlonoví reprezentanti Franziska Preußová a Simon Schempp...

Prožili spolu řadu úspěchů na biatlonových tratích, teď je čeká jedna z nejkrásnějších životních událostí. Franziska Preussová a Simon Schempp by se měli stát rodiči. Dva bývalí němečtí reprezentanti...

9. listopadu 2026  15:52

Veřejné ponížení, další spor s IIHF. Kanada a USA se soudí kvůli nedůstojným dresům

Kanadské hokejistky se radují z gólu v utkání proti Švédsku.

Velice jednoduchý design, spousta prázdného místa. Loga výrobců i svazu nejsou k nalezení, tradiční javorový list nahrazuje nápis CANADA. Také vám něco nesedí? Kanaďanky nastupují na mistrovství...

9. listopadu 2026  15:34

Kopecký, další produkt děčínské továrny na talenty. Sejdou se s Houškou v NBA?

Děčínský rozehrávač Jan Kopecký se dere k míči.

Děčínská továrna na talenty vypustila do basketbalové ligy dalšího teenagera. Jako šestnáctiletý bažant loni debutoval v nejvyšší soutěži Marek Houška, po kterém už nyní touží věhlasné kluby z celého...

9. listopadu 2026  15:26

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Příznivci Legie pobouřili Polsko. Krátce po tragédii v Krakově uráželi policii

Fanoušci Legie Varšava během víkendového ligového utkání.

Zatímco většina polské společnosti truchlila po tragických událostech v Krakově, při nichž utrpěli vážná zranění při zásahu proti ozbrojenému útočníkovi také dva policisté, příznivci Legie Varšava...

9. listopadu 2026  15:02

Bronz po více než dvou dekádách. Češky si na ME v lakrosu poradily s Německem

České hráčky slaví vítězství nad Skotskem na mistrovství světa v šestkovém...

České reprezentantky v šestkovém lakrosu získaly na mistrovství Evropy ve španělském Salou bronzové medaile. V závěrečném zápase o třetí místo porazily Německo 10:7. Bronzu se dočkaly počtvrté po...

9. listopadu 2026

Srážka Andělů s realitou. Trenér po poháru s Maďarkami: Evropská špička je jinde

Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...

Tři roky se marně prokousávaly do základní skupiny Evropské ligy, ani letos to nevypadá růžově. Házenkářky Mostu v úvodním utkání 3. předkola v maďarském Ostřihomu schytaly výprask 19:33 a jejich...

9. listopadu 2026  14:58

Bolová se smála: Teď vyhraj i v dospělých! Rada o evropském ocenění i nové skupině

Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou

Po sezoně ho čekalo šestitýdenní volno. Vyrazil do Dolomit a užíval si času s rodinou. Nyní už je ale překážkářský talent Michal Rada znovu v plném tréninkovém zápřahu. A zvyká si i na skupinu...

9. listopadu 2026  14:38

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si...

9. listopadu 2026  14:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.