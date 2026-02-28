Basketbalové talenty uvízly v Abú Dhabí. Máme se schovat do krytu, mrazí Houšku

„Kluci se dostanou na životní turnaj, který jim může změnit vše, a najednou se někdo rozhodne, že začne házet rakety na někoho jiného. Nevím, svět se zbláznil,“ posteskl si Houška starší, „ale já tohohle bláznění jen nechtěl být součástí a moje rodina už vůbec ne. Štve mě to.“
Ve výběrovém týmu NextGen U18 se octli rozehrávači Marek Houška a Jadin Schilb, česko-americký syn bývalého českého reprezentanta, s nimi Martin Šimko z Brna, s nímž dorazil táta i česká a brněnská legenda Josef Jelínek. První dva jmenovaní pomohli k výhrám nad London Lions 100:87 a Valencií 88:55, Houška přispěl vždy šesti body, Schilb zapsal pokaždé o jeden víc. Šimko zasáhl do druhé partie a do statistik mu zanesli šest bodů. Na sobotní zápas se Žalgirisem Kaunas už z bezpečnostních důvodů nedošlo.
„Viděli jsme, jak něco sestřelovali nad námi. Nic moc pocit,“ popsal exreprezentant Houška, který zveřejnil výstražnou zprávu od místního ministerstva vnitra s visačkou Extrémní.
Stojí v ní: „Vzhledem k aktuální situaci hrozí možné raketové útoky. Okamžitě vyhledejte úkryt v nejbližší bezpečné budově a držte se dál od oken, dveří a otevřených prostranství. Vyčkejte na další pokyny.“
Vzdušný prostor země je uzavřený, takže pondělní návrat domů je pro českou výpravu v ohrožení. „Takové zprávy nechcete dostávat a šest tisíc kilometrů od domova už vůbec ne. Ale jsme v pořádku,“ vzkázal Houška do Česka. „Hodinu jsme čekali v lobby, kam nás stáhli. Některé aerolinky ruší lety už na týden.“
Turnaj už se obnovovat nebude. Patří mezi přehlídku největších evropských talentů do 18 let a vítěz si měl zajistit postup na závěrečné Finals hrané při Final Four Euroligy. „Bohužel turnaj je zrušený, pořadatelé se snaží všem klukům zajistit jiný let někam pryč. Ale bůhví, kdy to bude. Kluci tu mají agenta, který se o nás stará,“ potěšilo Houšku, že je nenechali na holičkách.
Válka je hmatatelná. „Občas něco zaslechneme, vidíme na nebi, ale je to spíš nepříjemné než nebezpečné. A doufám, že to tak zůstane.“