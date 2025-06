FIBA propálila utajované přestupy basketbalistek. Holešínská jde do Turecka

„Ano, je to Turecko, ale klub to ještě neoficiálně neoznámil. Většinou se čeká na oficiální potvrzení klubu. Bohužel s tímhle byl trošku problém, že FIBA několika holkám přidala kluby na příští sezonu, když se o tom ještě ani nevědělo. U některých se ani nevědělo, že nezůstávají ve stávajících klubech,“ řekla Holešínská v rozhovoru s novináři v dějišti základní skupiny C v Brně.

Do Španělska zamířila v roce 2022 z maďarského Ceglédu. Nejdříve oblékala dres Gran Canarie, po roce se stěhovala do Zaragozy a potom opět po jedné sezoně do celku Hozono Global Jairis.

Podobně jako ona měla uvedený nový klub na soupisce i Gabriela Andělová, která opustila mistrovský USK Praha a FIBA u ní zveřejnila jako nové působiště španělský klub Baloncesto Leganés.

„Nevím, jestli si toho nevšimli. U FIBA se pojišťují platy, které mají hráčky na příští sezonu. Tím se to nějak provalilo. Samozřejmě není to úplně ideální, měly by to oznamovat první kluby, koho oficiálně podepsaly. Bohužel už se to nedá vrátit,“ dodala Holešínská.