„Nováčkovský rok mi dal, že se v přípravě i během sezony musím zaměřovat na základní věci a hráče v nich zdokonalovat, protože ve výsledku to u toho vždycky skončí. Pokud nestojíte na správných místech, nemáte dobrý spacing, můžete mít sebelepší tým, ale prostě se neprosadíte,“ poučil se jedenatřicetiletý zelenáč mezi kouči, až do loňska specialista na mládežnické týmy. „Člověk ale zjistí, že dorostenecký a mužský basket jsou v dost věcech stejné.“

V jedné se ale liší docela zásadně, na mládežnické lavičce Sokola pražského Reimer nemusel krotit americká ega, zato jako kouč Slunety potřeboval zajistit kooperaci lídrů Martina, Oguamy, Varnera a Johnsona.

„To jsou největší zkušenosti, které jsem během letošní sezony nabral. Je neskutečně těžké najít extra bodového a zároveň týmového hráče. Povedlo se nám to s Oguamou. Je pokorný, chce na sobě pracovat,“ zmínil šestadvacetiletého pivota, jehož oblíbenou koncovkou je smeč.

Složitější bylo ukočírovat křídelníka Krise Martina, který se vrátil do Ústí už potřetí. „Měl nějaké výstřelky, ale vždy řekne: Trenére, omluvám se, přehnal jsem to. Bylo to v emocích. A ty ke sportu patří, to je pro mě taky v pohodě,“ neurazil se kouč, věkem mladší než kapitán Ladislav Pecka či rozehrávač Tomáš Vyoral.

Ústecký kouč Tomáš Reimer

Kádr Slunety byl sice plný hvězd, jenže ve finiši sezony jako by ztrácel energii. „Kvalitních hráčů jsme měli dost, ale pro Láďu Pecku i další kluky je složité hrát šest zápasů za devět deset dnů a v každém kroutit 30 minut, možná i víc. V tom bych viděl hlavní problém,“ připouští Reimer, že Ústí doplatilo na užší kádr. „Jsem i typ trenéra, který radši hraje rychlejší, kolektivnější basket, než že bychom dali balon jednomu a řekli: Hraj, dej koš. To není styl, který by se mi líbil.“

Před sezonou však Sluneta na menší rotaci vsadila. „Co vám budu povídat, každý trenér by chtěl mít 12 skvělých hráčů, ale naše rozhodnutí bylo takhle poskládat tým, věřili jsme mu. Nemáme na to, abychom měli tak kvalitní a široký kádr jako Brno nebo Opava, i když se to tak možná může jevit. Ale jsme rádi za podmínky, které tu máme, nemůžeme se na ně vymlouvat,“ nestěžuje si. „I v úzkém kádru jsme během sezony předvedli spoustu dobrých výkonů. A ani za sérii s Brnem se nemusíme stydět,“ vstřebal už vyřazení 2:4 na zápasy.

Předčasná dovolená pro Reimera neznamená, že od basketbalu zcela vypne. Byť například zámořskou NBA si v televizi nenaladí. „Abych pravdu řekl, NBA nesleduji vůbec, protože ta je do našich podmínek absolutně nepřenositelná,“ myslí individualistické versus kolektivní pojetí. „Na českou ligu budu koukat stoprocentně, protože mě to zajímá i z mého trenérského vývoje, jaké budou v zápasech šachy.“

Zároveň hned začal pracovat na složení týmu pro příští sezonu. „Abychom to nenechali na léto a mohli jsme mít prázdniny lehce klidnější. Primárně se zaměříme na trh s českými hráči. Většinu domácích kluků máme podepsaných, s ostatními budeme jednat,“ prozradil Reimer, který má platnou smlouvu.

„U cizinců uvidíme, jak s Johnsonem, u dalších asi bude nějaká výměna. Během sezony předvedli dost kvalitní výkony a myslím, že o ně bude na trhu zájem. Pro nás bývá těžké je udržet. Loni dotáhl Ústí do finále výjimečný Ty Nichols a pak pokračoval do jiných klubů, kde si vydělal mnohonásobně víc peněz.“

Zůstane tandem rozehrávačů Tomáš Vyoral – Ondřej Šiška? To asi fanoušky zajímá nejvíc. Reimer to nepoodkryl.

Ústí nad Labem, 26. 1. 2025. Basketbalová liga NBL, Sluneta Ústí nad Labem - Armex Děčín. Ústecký trenér Tomáš Reimer.

„Jejich spolupráce fungovala dobře. Kdybychom pokračovali i v další sezoně v této dvojici, určitě k nim musíme sehnat dravé mladí, abychom mysleli na budoucnost Slunety. Nemůžeme to stavět jen na hráčích, kteří mají dva tři roky kariéry před sebou. Je potřeba mít i agresivnější kluky a střídat styly. Nebýt zranění Žikly, rotovali bychom v závěru sezony devět hráčů a hráli bychom agresivnější a rychlejší basket. To je naše největší práce, dávat prostor mladým.“

Brno je mělo – a postoupilo. Příště třeba už zase mezi top čtyřku pronikne Sluneta.