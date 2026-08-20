V novém působišti jedenáctinásobný účastník Utkání hvězd odehrál 26 zápasů, v nichž si průměrně připsal 20,5 bodu a 7,7 asistence.
Po sezoně nevyužil hráčskou opci na 42,3 milionu dolarů na příští ročník, aby asi vyjednal dlouhodobější kontrakt.
V NBA hraje Harden od roku 2009 a na kontě má přes tisíc utkání základní části s průměrem 24 bodů a 7,3 asistence na zápas. Před Clippers hrál za Oklahomu, Houston, Brooklyn a Philadelphii.
Je trojnásobným nejlepším střelcem soutěže, cenu MVP dostal v roce 2018. S americkou reprezentací získal zlato na olympijských hrách i mistrovství světa.