Potvrzeno. Satoranský se po odchodu z Barcelony upsal izraelskému Hapoelu

Čtyřiatřicetiletý Satoranský posílil Hapoel po čtyřletém působení v Barceloně. Letos mu v katalánském týmu po skončení ročníku vypršela smlouva. V minulosti strávil šest sezon v NBA, kde hrál za Washington, Chicago, New Orleans a San Antonio. Jeho bývalými působišti byly i Sevilla a USK Praha.
„Jsem velmi nadšený, že se můžu připojit k Hapoelu. Nemohu se dočkat, až se se všemi setkám a přijmu tuhle novou výzvu,“ řekl Satoranský.
Zkušený reprezentant, který pomohl v roce 2019 českému týmu k šestému místu na mistrovství světa a představil se také před pěti lety na olympijských hrách v Tokiu, získal s Barcelonou před třemi lety španělský titul. V uplynulé sezoně skončil katalánský celek druhý, nestačil ve finále na Valencii.
V uplynulém euroligovém ročníku zaznamenal český rozehrávač v průměru 7 bodů, 4,3 asistence a 3,4 doskoku na zápas. Měl úspěšnost tříbodových pokusů 48,9 procent. Barcelona dohrála v předkole play off, v němž nestačila na Monaco, Hapoel Tel Aviv prohrál ve čtvrtfinále s Realem Madrid.
„Chtěl jsem s Tomášem spolupracovat už dříve. Bavili jsme se o tom, ale tehdy to nevyšlo, takže jsem rád, že k tomu konečně dojde,“ uvedl kouč Hapoelu Dimitrios Itudis. „Věřím, že přinese do týmu zkušenosti, vynikající obranné dovednosti, tvůrčí hru a týmovou mentalitu. Při společných rozhovorech měl velkou motivaci pomoci Hapoelu k novým výšinám a já jsem rád, že ho mohu uvítat v naší rodině,“ prohlásil řecký trenér.