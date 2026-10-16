Střet dvou boháčů: Hapoel se Satoranským si jako první poradil s Panathinaikosem

Satoranský odehrál přes 22 minut a připsal si také tři asistence a dva doskoky. Střelecky tým táhli Zach LeDay se 17 a Elijah Bryant se 14 body.
Hapoel si vylepšil bilanci na čtyři vítězství a dvě porážky. V neúplné tabulce je šestý.
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Panathinaikos navzdory první prohře zůstal v čele. Domácím nepomohlo ani 22 bodů nejlepšího střelce zápasu francouzského rozehrávače Sylvaina Francisca. Brancou Badio přidal 12 bodů.
Řečtí basketbalisté za Panathinaikos zaznamenali dohromady sedm bodů. Za Hapoel žádný Izraelec nenastoupil, devět Američanů doplňují Brazilec, Srb a Čech.
Euroliga basketbalistů
6. kolo
Panathinaikos Atény - Hapoel Tel Aviv 81:91 (za hosty Satoranský 5 bodů, 3 asistence, 2 doskoky)
Tabulka:
|1.
|Panathinaikos Atény
|6
|5
|1
|83,3
|2.
|Fenerbahce Istanbul
|6
|5
|1
|83,3
|3.
|Olympiakos Pireus
|6
|5
|1
|83,3
|4.
|Valencie BC
|6
|4
|2
|66,7
|5.
|Crvena zvezda Bělehrad
|6
|4
|2
|66,7
|6.
|Hapoel Tel Aviv
|6
|4
|2
|66,7
|7.
|Virtus Boloňa
|6
|4
|2
|66,7
|8.
|Dubaj BC
|6
|4
|2
|66,7
|9.
|Real Madrid
|6
|3
|3
|50
|10.
|FC Barcelona
|6
|3
|3
|50
|11.
|Besiktas Istanbul
|6
|3
|3
|50
|12.
|Partizan Bělehrad
|6
|3
|3
|50
|13.
|Anadolu Efes Istanbul
|6
|2
|4
|33,3
|14.
|Žalgiris Kaunas
|6
|2
|4
|33,3
|15.
|Bayern Mnichov
|6
|2
|4
|33,3
|16.
|Maccabi Tel Aviv
|6
|2
|4
|33,3
|17.
|ASVEL Lyon-Villeurbanne
|6
|2
|4
|33,3
|18.
|Paris Basketball
|6
|1
|5
|16,7
|19.
|Olimpia Milán
|6
|1
|5
|16,7
|20.
|Baskonia
|6
|1
|5
|16,7